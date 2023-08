O agro brasileiro continua a mostrar sua potência em 2023

O Brasil possui um potencial agrícola vasto e diversificado e os números do agronegócio em 2023 mostram, mais uma vez, a importância do setor para a economia. O superávit acumulado entre janeiro e junho foi de US$ 74,07 bilhões - crescimento de 4,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Além de impulsionar o desenvolvimento econômico, puxado pelas exportações, o agro é responsável pelo aumento da geração de empregos.

De janeiro a março, o Produto Interno Bruto (PIB) do País teve crescimento de 1,9% na comparação com o quarto trimestre de 2022, totalizando R$ 2,6 trilhões no período. O montante foi fortemente impulsionado pelo agronegócio - agropecuária, agroindústria, insumos, distribuição e outros serviços -, cuja participação nas exportações foi de 47,2%, atingindo um recorde de US$ 36 bilhões, alta de 6,7% em relação ao mesmo período do ano passado.

Os indicadores de desempenho do agro em 2023, com crescimento de 18,8% no primeiro trimestre, demonstram o protagonismo cada vez maior do setor para o crescimento econômico e a estabilidade financeira do Brasil. O destaque no trimestre foi o abate de frangos, responsável por 6,4% da alta.

E as projeções em relação ao PIB do agro são ainda mais otimistas, com expectativa de que alcance R$ 2,65 trilhões em 2023, 35,9% mais que em 2022, muito puxado pela safra recorde de grãos e pela expansão dos abates.

A verdade é que nunca o agronegócio brasileiro esteve tão moderno e avançado em relação a maquinário agrícola, a modificações genéticas de sementes e ao uso adequado de técnicas de manejo. Tudo isso influencia na produtividade no campo.

Há de se destacar, também, o quesito sustentabilidade. O Brasil - a despeito dos desmatamentos recordes na Amazônia - é reconhecido pelo cumprimento de normas de sustentabilidade, por seu Código Florestal e pela produção agroecológica.

A geração de empregos ligada ao agro no primeiro trimestre chegou a 27% do total no País. No acumulado, o setor responde por cerca de 17% da força de trabalho: mais de 18 milhões de pessoas empregadas.

Parte dos recordes de crescimento se deve à força inovadora do setor, que levou o País de uma economia importadora de alimentos nos anos 1970, para um dos cinco maiores exportadores de soja, proteína animal, frutas etc, em nível mundial. O Brasil é uma autoridade no que se refere ao agro e, com pequenos estímulos aqui e ali, tende a se transformar em uma potência ainda maior.