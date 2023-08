O Fundopem e o apoio a uma agenda desenvolvimentista

Incentivar a expansão da indústria, o desenvolvimento econômico, a geração de empregos e reduzir as desigualdades regionais. O Fundo Operação Empresa do Estado do Rio Grande do Sul (Fundopem/RS) tem incentivado diversos projetos no Estado. No primeiro semestre de 2023, o programa governamental de benefícios fiscais - possibilita abatimento de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para novas atividades ou expansão de companhias - ao setor privado abrangeu projetos que somam R$ 1,7 bilhão em investimentos.

O Fundopem é um incentivo à indústria, pelo financiamento parcial do ICMS incremental devido gerado a partir da sua operação. Foi criado em 1972, passando por várias revisões, até chegar a atual, de 2021.

O novo Fundopem, além da redução de etapas para sua obtenção e da criação de dispositivos que estabelecem mecanismos permanentes de transparência, abriu a possibilidade de utilização do incentivo com apropriação direta do crédito de ICMS, ou seja, sem financiamento.

Quando criado, o Fundopem consistia num auxílio ao pagamento de encargos financeiros relativos a empréstimos tomados junto ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) para financiar a instalação ou expansão de indústrias. As empresas tomavam dinheiro e, uma vez enquadradas no fundo, recebiam um subsídio orçamentário de até 12 anos para cobrir parte dos juros.

Na primeira fase, entre 1972 e 1987 - conforme estudo do governo do Rio Grande do Sul -, esteve vinculado ao aumento de produção (30%), beneficiando 136 empresas até 1976. De 1977 em diante ficou pouco ativo, sendo reformulado e retomado em 1988 e tendo como vínculo a geração de ICMS adicional - vigente até 2020.

As iniciativas para reformular o Fundopem ocorreram nos governos Pedro Simon (1987-1990) e Alceu Collares (1991-1994). Com Simon, a medida foi vincular o subsídio a 50% do chamado "ICMS adicional" gerado pelos projetos já financiados. Com Antonio Britto (1995-1998), os benefícios se estenderam de setores tradicionais a projetos disputados com outros estados. Entre eles, empreendimentos automotivos, indústrias de cigarro e de cerveja. Foi nesse período que o Fundopem deixou de ser concedido a fundo perdido e retomou o caráter de um empréstimo com condições favorecidas.

Neste ano, a perspectiva é que o Fundopem viabilize empreendimentos que somarão mais de R$ 2 bilhões em aportes, alcançando 130 projetos. É um sinal de que o atual governo está empenhado em uma agenda de desenvolvimento.