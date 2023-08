O Futuro da Terra valoriza a ciência para o agro gaúcho

Expointer Reconhecer e valorizar o desenvolvimento de iniciativas que promovam a produtividade e a preservação ambiental no campo é o objetivo do Prêmio O Futuro da Terra, que chega a 27ª edição. Chegamos a mais uma, momento em que o campo ganha ainda mais espaço no noticiário. O desenvolvimento da pesquisa tem sido cada vez mais responsável pela transformação do agronegócio gaúcho em um dos mais competitivos do mundo.é o objetivo do, que chega a 27ª edição.

Criada em 1997, a premiação é promovida pelo Jornal do Comércio em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs) e busca reconhecer os destaques da pesquisa e da ciência no agro gaúcho e enaltecer aqueles que dedicam seus trabalhos para aperfeiçoar métodos produtivos no campo e auxiliar na preservação ambiental.

A premiação, que ocorre no dia 28 de agosto na Expointer, contempla cientistas, pesquisadores, produtores rurais, instituições e empresas que se destacam por suas iniciativas em cinco categorias: Prêmio Especial, Cadeia de Produção e Alternativas Agrícolas, Inovação e Tecnologia Rural, Preservação Ambiental e Startup do Agronegócio.

reportagens publicadas no Mapa Econômico do Jornal do Comércio Graças aos avanços no conhecimento gerado pelas instituições de pesquisa, a agricultura brasileira tem sido capaz de abastecer o mercado local e ainda exportar para diversos países. O Rio Grande do Sul é um grande exportador de soja, tabaco e arroz. Sem falar na proteína animal, com carne bovina de qualidade, outras culturas também têm crescido e feito o Estado despontar no cenário nacional. São exemplos, como mostraram, na segunda-feira passada, noz-pecã, erva-mate e azeite de oliva.

O Rio Grande do Sul também se destaca por abrigar a maior área plantada de oliveiras do Brasil - 80% da área plantada está nas regiões Sul, Campanha e Fronteira-Oeste -, o que faz do Estado o principal produtor de azeite em nível nacional.

Nesse contexto de se chegar às melhores práticas de produção e eficiência, O Futuro da Terra é um prêmio que dá visibilidade aos pesquisadores. São eles que trazem benefícios para o agronegócio, como, por exemplo, com o melhoramento genético de sementes, mas que nem sempre são vistos dentro da cadeia produtiva. Reconhecer esses cientistas do campo é reconhecer que a agricultura gaúcha não teria o mesmo protagonismo de hoje sem eles.