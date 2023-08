A economia das Regiões Central do RS, Vales e Jacuí

A segunda edição do Mapa Econômico do RS , novo projeto editorial do Jornal do Comércio, circulou na segunda-feira, mostrando potencialidades e oportunidades para o desenvolvimento das regiões Central, Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo, Vale do Jaguari, Jacuí Centro e Alto Jacuí. São 107 municípios onde vivem 1,5 milhão de pessoas (14,26% da população gaúcha).

LEIA MAIS: Universidades impulsionam o desenvolvimento do Estado

A vocação exportadora é um dos destaques dessa área do Estado, notadamente com tabaco e soja, mas também com produtos da indústria de alimentos e bebidas.

Cruz Alta é a referência para o envio da soja ao mercado do que é produzido entre o Alto Jacuí e o Centro do Estado. As exportações de soja em grão, em farelo ou industrializada em forma de óleo respondem por 79% das vendas ao exterior a partir daquele município.

Outra riqueza importante é a indústria de máquinas e implementos agrícolas, com destaque para Não-Me-Toque, no Alto Jacuí. O município é a prova de que o emprego da tecnologia no campo se traduz em maior eficiência na colheita, garantindo em torno de 10 sacas a mais do que a média em cada hectare de soja plantada. Os equipamentos fabricados respondem por 95% das exportações do município, que também produz soja.

No Vale do Taquari despontam as fábricas de doces, chocolates e refrigerantes. Lajeado, por exemplo, é a sede da maior exportadora de doces do Brasil, cujas balas chegam a 80 países.

O Rio Grande do Sul também é o maior produtor nacional de erva-mate, com 32 mil hectares cultivados na atual safra, sendo que os vales Taquari e Rio Pardo respondem por 66% da produção no Estado. Até 70% da erva-mate exportada pelo Brasil tem origem na produção gaúcha, cujo principal destino são os vizinhos Uruguai e Argentina.

Já Santa Maria é um dos eixos de inovação, que tem pelo menos outros quatro municípios como territórios efervescentes para o desenvolvimento de novas ideias ao mercado. São universidades que sediam centros de inovação e tecnologia, importantes parceiros da indústria na elaboração de novos produtos.

Há ainda outras riquezas mostradas pelo Mapa, como a produção de azeites e noz-pecã, além de importantes investimentos em infraestrutura, com a duplicação de rodovias.

O resultado é um painel da diversidade econômica desta parte do Rio Grande do Sul, que mostra um potencial para que se desenvolva ainda mais, aproveitando novas oportunidades.