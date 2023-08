Em situações de crise, mulheres são as mais atingidas por desemprego

As mulheres continuam sendo as mais afetadas pelo desemprego no Brasil. Mesmo que com uma leve redução no segundo trimestre em relação ao período imediatamente anterior, de 10,8% para 9,6%, o padrão estrutural que tem se apresentado nos últimos anos permanece. Entre os homens, o segundo trimestre apresentou taxa de desemprego de 6,9% comparado a 7,2% entre janeiro e março. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O governo federal argumenta que o principal vilão são os juros altos, que têm dificultado a recuperação econômica do País e, por conseguinte, a geração de empregos e renda. A taxa Selic, mesmo que com uma redução de 0,5 ponto percentual na última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, no início de agosto, continua a maior do mundo: 13,25%.

O desemprego atinge historicamente mais as mulheres do que os homens, mas, na pandemia, a situação se agravou - o que ainda não foi revertido totalmente ao patamar anterior à crise sanitária -, uma vez que muitas mulheres que tiveram que deixar o mercado de trabalho para cuidar dos filhos por conta do fechamento de creches e escolas infantis pela pandemia do novo coronavírus. Essas populações também estão sobrerrepresentadas na informalidade, se comparadas aos homens e às pessoas de cor branca.

Por cor ou raça, a taxa de desemprego ficou abaixo da média nacional, de 8%, para os brancos, em 6,3%, e muito aquém do resultado para os pretos (10%) e pardos (9,3%). E para o segundo semestre de 2023, mesmo com economistas ainda vendo sinais de resiliência no mercado de trabalho, as projeções são de uma espécie de acomodação ou perda de ritmo na geração de empregos.

A maior participação das mulheres no mercado de trabalho foi registrada no final de 2014, quando o nível de ocupação atingiu 47,4%, mas bem distante do percentual de 69,7% alcançado entre os homens em idade de trabalhar. Desde aquele ano, a crise econômica se arrasta do Brasil, com momentos de melhora ou piora a depender do ambiente.



Em momentos de crise - como na pandemia - a mulher perde o emprego com mais facilidade. No período de 2020 a 2022, o setor de serviços foi muito penalizado, o que reúne um número considerável de empregadas domésticas e trabalhadoras do comércio. E quando a mulher consegue se reinserir no mercado de trabalho, muitas vezes é por meio de uma ocupação mais vulnerável, por precisar trabalhar.



No Brasil, mais de 48% dos lares brasileiros têm mulheres como chefes de família, ou seja, como as principais responsáveis pelo sustento da casa e dos filhos. Em termos de rendimentos, as mulheres ganham, em média, 21% a menos do que os homens - o equivalente a R$ 2.305,00 para elas e a R$ 2.909,00 para eles.



As diferenças de inserção, de ocupação e de rendimentos acabam por ter reflexos, determinando o nível de bem-estar familiar e a possibilidade de acesso a bens e serviços básicos, algo que para o Brasil avançar em como sociedades não deve ser permitido.