A Expointer, o agronegócio e a troca de conhecimento

Consolidada como uma das maiores feiras agropecuárias a céu aberto da América Latina, a Expointer, organizada pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do governo do Rio Grande do Sul, chega à 46ª edição na expectativa de superar seus próprios recordes. Em 2022, contabilizou impressionante cifra de R$ 7,1 bilhões em faturamento, um incremento de 164% sobre a feira de 2019, a última realizada antes da pandemia de Covid-19, cujo resultado chegou a R$ 2,6 bilhões. O número de visitantes também foi recorde: 772.914 pessoas passaram pelo Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, no ano passado.

Para 2023 não se espera que seja diferente tanto em relação ao crescimento e faturamento quanto ao público. Entre 26 de agosto e 3 de setembro, quem for conferir as novidades em Esteio irá se deparar com um parque diferente, com uma estrutura revitalizada e mais acessível. O investimento chegou a R$ 2 milhões.

Pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência visual poderão circular pelo local com mais facilidade. Outra melhoria é que o pavilhão da agricultura familiar terá mais expositores, assim como a feira de forma geral. Serão, ao todo, 1.500.

O evento mostrará ao público quais são as perspectivas sobre o futuro do setor. A qualidade da produção rural gaúcha, a expertise para desenvolver técnicas que aumentam a produtividade no campo, o maquinário avançado e os animais diferenciados são alguns dos atrativos da Expointer. O conceito desta edição é "a cultura que mais cresce no campo é a cultura da inovação".

A verdade é que não existe produção no campo igual de um ano para outro. E o gaúcho sabe bem disso. Em seu terceiro ano consecutivo de estiagem, o Estado enfrenta em 2023 um prejuízo estimado em mais de R$ 13 bilhões, com cerca de 6 milhões de gaúchos afetados. A boa notícia é que o governo lançou novos editais do programa Supera Estiagem. As duas linhas, uma focada em construção de poços e outra em subvenção a projetos de irrigação, somam R$ 86,9 milhões.

No parque, os animais começam a chegar no dia 21, momento em que os primeiros negócios já começam a ser traçados. Isso porque um dos maiores benefícios da feira é a troca de conhecimento técnico e científico entre criadores de diferentes regiões do RS. Em seu decorrer, o evento também proporciona outras trocas entre os públicos, que vão desde produtores rurais, trabalhadores das propriedades agrícolas, profissionais da agroindústria, engenheiros e pesquisadores até representantes das principais instituições do agronegócio.