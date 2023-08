A saúde pública no Brasil e os problemas de gestão e financiamento

O Brasil é um dos países que menos investe em saúde pública, com apenas 3,8% do Produto Interno Bruto (PIB), mesmo tendo o maior sistema de saúde do mundo, o SUS. Na outra ponta, no setor privado, o País tem o maior gasto, também de forma percentual (5,8% do PIB), em uma lista com outros 13 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). No total, o gasto do Brasil com saúde é de 9,6% do PIB.

As despesas das famílias e instituições sem fins lucrativos com bens e serviços de saúde eram de 5,8% do PIB em 2019 - último dado disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) -, ou seja, mais que o dobro da média da OCDE, de 2,3%.

Em comparação às 13 nações, o Brasil é a única que apresenta maior percentual do consumo em saúde no PIB proveniente das famílias e o segundo com a menor participação da despesa com saúde do governo, depois do México (2,7%). As maiores são Alemanha (9,9%), França e Japão (9,3%, cada), Reino Unido (8%), Canadá (7,6%) e Suíça (7,5%). Na América do Sul, em 2019, a Argentina foi a segunda que mais gastou em saúde (9,5% do PIB), mas em relação ao Brasil investiu mais no setor público: 5,9%.

Assim, a maior parte do financiamento da saúde no Brasil é feita pelo setor privado, mas recai sobre as famílias quase 15% do pagamento direto. A principal fatia fica com os planos de saúde. Porém, um dado que chama a atenção é o dispêndio com medicamentos.

Estudo do Banco Mundial mostra que mais de 10 milhões de brasileiros caem na pobreza por ano devido a gastos com saúde, sendo que os remédios são responsáveis pelo maior peso. Em média, os medicamentos representam 46% do gasto com saúde das famílias. Para os mais pobres, são 84%, quase três vezes a média das mais ricas (29%).

O gasto com saúde - excluído o pagamento de planos - é, em média, de 10,5% do orçamento familiar. Entre as mais pobres, chega a 11,6% e, entre as mais ricas, a 7,7%. Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), um valor acima de 10% já é considerado elevado.

O investimento em saúde pública no Brasil caiu 64% entre 2013 e 2023 - de R$ 16,8 bilhões para R$ 6,4 bilhões -, segundo o Instituto de Estudos Para Políticas de Saúde. A recomendação da OMS é que os países devem aumentar os gastos públicos em seus sistemas de saúde para 6% do PIB ou mais. Aqui, dois fatores devem ser levados em conta: o financiamento público insuficiente no Brasil e o problema de gestão dos recursos repassados.

A saúde é um dos pilares do capital humano e fundamental para a redução da pobreza e o desenvolvimento econômico e social e precisa ter, além de um maior investimento, um olhar mais apurado de gestão.