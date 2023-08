A Argentina e a insatisfação com os rumos da política

A imprensa argentina mostrou-se surpresa com a vitória nas primárias para presidente do candidato ultradireitista Javier Milei. Na manhã desta segunda-feira (14), o jornal La Nación, definiu bem como o resultado foi recebido: um "terremoto" no cenário político local.

Entre os eleitores, no entanto, não se pode dizer o mesmo. A insatisfação com o atual governo de Alberto Fernández é evidente há meses. Dos cadastrados para votar, 69% compareceram às urnas no domingo e 30,06% (7 milhões) optaram - ou deram um voto de protesto - por Milei, da coalizão A Liberdade Avança, para concorrer na votação de outubro.

O economista, que surgiu com uma terceira força política, virou o jogo e saiu como protagonista. Foram 2 milhões de votos à frente do segundo colocado, Sergio Massa, da coalizão política que governa a Argentina desde 2019, Frente de Todos, e atual todo-poderoso ministro da Economia, apoiado pelo presidente Fernández e pela vice Cristina Kirchner.

Em julho, o acumulado da inflação em 12 meses no país atingiu 115,6%. Milei se mostra como um libertário, alguém fora do atual espectro político e que pretende mudar totalmente a situação econômica em que se encontra a Argentina.

Assim, o político se apresentou durante a campanha às primárias como um personagem que vinha de fora para combater as más práticas da política. Suas promessas incluem abandonar o peso, cada vez mais desvalorizado, dolarizar a economia - mesmo sem um apoio dos Estados Unidos - e fechar o Banco Central, algo visto como uma promessa impossível de se cumprir, segundo especialistas.

A nação é a segunda maior economia da América do Sul, atrás apenas do Brasil. Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas (Indec), o Produto Interno Bruto (PIB) do país cresceu 5,2% em 2022, abaixo do registro de 2021, quando a economia do país avançou 10,3%. A economia da Argentina já está praticamente dolarizada, mas para substituir de fato o peso pelo dólar seria necessário que o país tivesse reservas internacionais significativas, o que não possui.

Com esse cenário político e econômico instável, algo que não se restringe apenas à América Latina - a extrema direita está em marcha pelo continente europeu -, o populismo de direita avança. Se a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva mudou o panorama político da América do Sul, uma possível ascensão da extrema-direita na Argentina tende a embaralhar novamente o cenário geopolítico.