Ponte Rio Grande e São José do Norte: um sonho agora no PAC

Não é de hoje que os gaúchos anseiam por verem concluídas algumas obras e outras - prometidas há anos - saírem do papel. O lançamento do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) prevê destravar ao menos uma dúzia delas no Rio Grande do Sul.Uma das mais emblemáticas é a ponte entre São José do Norte e Rio Grande, obra há décadas reivindicada por moradores de ambas as cidades, incluída na terceira edição do PAC, anunciado na sexta-feira pelo governo federal.

A ponte entre Rio Grande e São José do Norte é considerada uma obra fundamental para a região, pois ajudaria a impulsionar a economia e o turismo da metade Sul. Por ser um projeto que atrairá, também, empresas, tornará viável o desenvolvimento logístico, industrial, portuário e do comércio de São José do Norte e Rio Grande, ambos com setores portuários. Hoje, a ligação entre as cidades é feita por lanchas e balsas.

Com a construção, os turistas teriam um incentivo maior para realizarem suas viagens pelo litoral, beneficiando, além de Rio Grande e São José do Norte, cidades como Chuí, Santa Vitória do Palmar, Tavares, Mostardas, Palmares do Sul, Capivari do Sul, Osório, entre outras.

Mas não apenas o turismo será potencializado na região. A ponte proporcionará atração de investimentos e, consequentemente, maior geração de emprego e arrecadação para os municípios. Isso porque, com a ligação a seco, a distância de São José do Norte até Osório pela BR-101 diminui em 100 quilômetros. Estimativas indicam cerca de 200 mil turistas/ano transitando pelo Litoral Sul, inclusive uruguaios e argentinos que vão para Santa Catarina.

Rio Grande figura entre os cinco maiores PIBs do RS e sua localização é estratégica para o desenvolvimento do Estado devido ao porto. A BR-101, hoje subutilizada, pode se tornar uma alternativa ao escoamento da safra. É preciso lembrar também dos projetos de energia eólica offshore (no mar) previstos para a região: são ao menos 22 em tramitação no Ibama. Um deles prevê a instalação na costa de São José do Norte.

A ligação a seco entre Rio Grande e São José do Norte é um antigo sonho das duas comunidades. O que os gaúchos - não apenas rio-grandinos e nortenses - desejam é que os anúncios realmente sejam levados adiante, que as obras não parem no meio por falta de recursos, por quebra de empreiteiras ou por qualquer outro entrave, a exemplo da conclusão da ponte sobre o Guaíba ou da BR-116, entre Guaíba e Pelotas - empreitada que já leva dez anos - ambas também incluídas no novo PAC.