Força-tarefa nacional para positivar CPF dos brasileiros

O brasileiro endividado e negativado, seja com bancos, lojas, concessionárias de serviços ou qualquer outra instituição, talvez nunca tenha se deparado com uma força-tarefa gigantesca para que ele volte a ter o nome limpo e, consequentemente, tenha condições de consumir (no prazo) ou acessar crédito. O Desenrola, programa de renegociação de dívidas que entrou em vigor em 17 de junho, e o Renegocia, ação coordenada pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), estão com forte adesão do público que quer limpar o nome.

A primeira fase do Desenrola encerrou em 28 de julho com mais de 6 milhões de dívidas retiradas dos registros de negativados para valores devidos de até R$ 100,00, numa ação conjunta que contou com a adesão de grande número de bancos. Também nesta etapa iniciada em junho, o programa do governo federal levou bancos a renegociarem R$ 5,4 bilhões em 905 mil contratos em atraso, conforme balanço da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

A próxima fase do programa está prevista para setembro e vai fazer a ponte para que os brasileiros quitem suas dívidas contraídas no varejo. No entanto, estará disponível apenas para devedores com renda de até dois salários mínimos ou inscritos no CadÚnico - Cadastro Único para Programas Sociais - e com dívidas financeiras cujos valores não ultrapassem R$ 5 mil.

Em outra frente, e válido até esta sexta-feira, o Renegocia quer atingir pessoas com contas vencidas de qualquer natureza ou valor. Sem imposição de renda para que os brasileiros possam sair do vermelho, a ação da surge também como um mutirão nacional para colocar a vida financeira dos endividados em ordem. Além de possibilitar acordos, a iniciativa tem viés importante da educação financeira por meio da prevenção do superendividamento.

Em vigor desde 24 de julho, o Renegocia pode ser acessado pelos consumidores através dos órgãos de defesa do consumidor (Procons, Ministério Público, Defensoria Pública e associações de defesa do consumidor) mais próximos da sua cidade ou pelo portal consumidor.gov.br .

De acordo com dados da Confederação Nacional do Comércio (CNC), em julho, o indicador de endividamento das famílias brasileiras teve um primeiro movimento de queda desde novembro do ano passado - já como resultado do Desenrola iniciado em junho.

A proporção de famílias com contas em atraso no País saiu de 78,5% em junho para 78,1% em julho, queda de 0,4 ponto percentual. Para os próximos meses, a tendência é ampliar o ritmo de queda do indicador com o avanço do Desenrola para a sua última etapa.