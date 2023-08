Influenciador digital, profissão de hoje e do futuro

Medicina, engenharia, psicologia, direito, magistério. Talvez, em alguns anos, seja difícil encontrar um jovem com o desejo de trilhar algumas dessas profissões. Basta perguntar hoje a uma criança o que ela quer ser quando crescer. Sete em 10 respostas é a mesma: influenciador digital. O termo influenciador ficou popular entre os usuários de redes sociais e extrapolou barreiras ao se tornar o sonho de carreira para um universo de 75% dos jovens brasileiros, segundo pesquisa conduzida pela INFLR, adtech especializada em marketing de influência.

O impacto desses profissionais no mercado não se discute. Para se ter uma ideia, os influencers só ficam atrás das recomendações dadas por parentes e amigos. Muitos desses engajadores de multidões atuam de forma séria e comprometida com o produto ou serviço postado nas inúmeras plataformas digitais disponíveis. Mas também há muito desserviço nas redes capitaneadas por pessoas que em nada influenciam, mas depreciam. É inegável que todos os caminhos levam para o marketing de influência, proporção comparada, no passado, ao sonho de meninos em se tornar um craque de futebol.

Encarada por muitos como sinônimo de glamour, a carreira de um bom influenciador vai muito além disso: é preciso estudo, dedicação, trabalho e, principalmente responsabilidade, uma vez que está ligada diretamente à prática de seduzir e exercer uma ação psicológica sobre algo ou alguém.

Estudo da Nielsen trouxe números avassaladores sobre esse universo. A primeira constatação é de que o Brasil é o país dos influenciadores - são mais de 500 mil com ao menos 10 mil seguidores nas diversas plataformas. O número é maior do que o contingente de engenheiros civis (455 mil), dentistas (374 mil) e arquitetos (212 mil). Só não perde, mas praticamente empata, com a profissão de médico (502 mil). Se forem considerados os influenciadores com mais de 1.000 seguidores, o número de atuantes salta para impressionantes 13 milhões. Quem está do outro lado da tela valida esses números: o Brasil é o segundo país que mais segue influenciadores no mundo, prática de 44% dos usuários da internet.

Influenciador digital é realidade e a tendência é de expansão desse mercado que representa muitas marcas e empresas consolidadas e outras em ascensão. O ponto negativo são os que atuam como se a rede fosse terra de ninguém. Vide casos de golpes financeiros, pirâmides com promessas de ganhos financeiros atrativos, curandeiros sem comprovação científica, remédios sem eficácia comprovada. Crimes desse tipo estão por toda a parte das redes sociais, e a preocupação se torna ainda maior quando a fiscalização é ineficaz.