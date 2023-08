Aposta em modais pode frear desperdício de alimentos no País

No Brasil, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), mais de 70 milhões de brasileiros vivem em situação de insegurança alimentar, outros 21 milhões não têm o que comer todos os dias. Neste mesmo Brasil, todos os anos ficam pelo caminho cerca de 36 milhões de toneladas de grãos, considerando apenas produtos como arroz, cevada, soja, trigo e milho. Os números da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgados neste ano assustam, considerando o cenário de dificuldades pela conquista do alimento por milhões de brasileiros todos os dias, assim como o preço do desperdício que também impacta em toda a cadeia produtiva do agronegócio.

O volume desperdiçado poderia alimentar mais de 11 milhões de pessoas por 12 meses, mais de 50% das pessoas que enfrentam a fome no País. Os números da Conab no estudo "A perda de grãos no Brasil e no mundo: dimensão, representatividade e diagnóstico", mostra ainda que a perda de grãos corresponderia a R$ 84,8 bilhões, com base na cotação do preço pago ao produtor na época do levantamento feito em 2022 e divulgado em 2023. O cálculo das perdas de grãos considera todas as etapas da lavoura à oferta ao consumidor (colheita, armazenagem, transporte e processamento).

No entanto, um dos principais gargalos é a questão da logística interna. Estudo da Esalq (Escola Superior de Agricultura-Divisão de Logística) da Universidade de São Paulo calculou perdas próximas a 1,27% para a produção de milho e 1,17% na soja, apenas nas operações pós- porteira, ou seja, perdas físicas de grãos na logística da fazenda, em terminais ferroviários e hidroviários, estradas, portos e centros de processamento.

Por safra, no transporte para exportação de grãos como soja e milho, as perdas chegam a US$ 750 milhões apenas por conta de gargalos logísticos. Cargas que passam de um modal para outro acabam se perdendo em parte. Contribui para isso o fato de o Brasil ter como principal modal para o escoamento dos grãos o rodoviário (38%), ao contrário de grandes players como os Estados Unidos (14%). As más condições das estradas brasileiras e o envelhecimento da frota de caminhões são fatores que também ajudam a explicar o tanto de desperdício de alimentos hoje no País.

A diversificação e integração de modais surge como uma iniciativa urgente para reduzir substancialmente os números apresentados pela Conab. Governos devem focar com mais atenção na necessidade do intermodal e fomentar as capacidades de hidrovias e ferrovias nos principais centros de escoamento de grãos do País.