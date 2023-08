Mercosul causa impacto na cadeia produtiva do leite

O assunto é recorrente. Mais uma vez, os produtores brasileiros iniciam uma jornada de protestos contra a importação de leite do Mercosul, especialmente em relação ao produto em pó.

A perda de competitividade do produto brasileiro é o principal argumento de criadores e suas lideranças nos mais diversos estados onde o leite, muitas vezes, é a única atividade de subsistência para milhares de famílias. A crise dos últimos anos, incluindo a sanitária, forçou mais de 50% dos produtores de leite do Estado a migrarem para outras atividades. Os dados da Emater-RS entre 2015 e 2021, revelam que o número passou de 84 mil para 40 mil famílias atuando no setor.

Os impactos na cadeia produtiva são muitos. Além do aspecto econômico, o lado social chama a atenção quando a falta de competitividade resulta na saída de produtores e pequenas empresas do mercado e no agravamento do desemprego.

Somente nos primeiros sete meses desse ano, o valor das compras de leite e de outros produtos lácteos oriundos de países do bloco alcançou a cifra de US$ 415 milhões, o que representa uma expansão superior a 270% em relação a janeiro-julho de 2022. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic).

No Rio Grande do Sul, a questão levou mais de 1.800 produtores gaúchos a protestar na fronteira com a Argentina, em Porto Xavier (RS), na semana passada, movimento capitaneado pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS). A entidade argumenta que a prática entre os países vizinhos constitui concorrência desleal, uma vez que países como a Argentina e o Uruguai são beneficiados com subsídios do governo e apresentam menor custo de produção em relação ao mercado brasileiro. Na prática, o produto importado chega ao varejo brasileiro com preço muito mais atrativo que o brasileiro.

Em junho último, a Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul pediu nacionalmente que seja adotada uma Tarifa Externa Comum (TEC) de 12% para importação de leite e derivados do Mercosul.

A preocupação se estende a outras importantes bacias leiteiras do País, caso de Santa Catarina e Goiás. Em sua passagem pelo RS na semana passada, lideranças gaúchas entregaram ao vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, documento com reivindicações e sugestões para fortalecer a cadeia produtiva. É mais uma tentativa de ampliar o olhar federal sobre as dificuldades de um setor que gera emprego e renda no campo.