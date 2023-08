O FGTS e o futuro do saque-aniversário

Criado em 2019 pela Lei 13.932/19, o saque-aniversário do FGTS foi uma das medidas tomadas pelo governo federal para garantir a tomada recursos pelos trabalhadores com saldo no programa durante a crise sanitária da Covid-19. Desde então, quem aderiu à modalidade tem direito a sacar parte dos valores do FGTS todos os anos, no mês correspondente ao seu aniversário. Apesar de garantir o acesso a parte dos recursos anualmente, a opção pela modalidade saque-aniversário retira do trabalhador o direito ao saque do fundo de garantia em casos de demissão, o chamado saque-rescisão. Neste caso, apenas a multa rescisória de 40%, em casos de afastamento sem justa causa, fica liberada. O trabalhador somente consegue sacar o que é de seu direito após 25 meses do afastamento.

Apesar dessa restrição, a adesão ao saque-aniversário do FGTS cresce a cada ano, mais que dobrando entre os anos de 2020 e 2022. Conforme dados da Caixa, banco que opera o FGTS no Brasil, o número de trabalhadores que optaram pela modalidade passou de 8,5 milhões, em 2020, para 22,9 milhões, em 2022, uma expansão de 170%. No início deste ano, 28 milhões de trabalhadores estavam na modalidade do saque-aniversário.

O governo Lula, na figura do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, trouxe um novo olhar sobre o programa, e desde o início de sua gestão fala sobre a possibilidade de extinção ou mudanças no saque-aniversário, justificando ser uma medida onerosa aos trabalhadores, além de atrapalhar a lógica da indústria e enfraquecer o fundo para investimento - caso do financiamento habitacional e de outros investimentos em infraestrutura, por exemplo. A principal mudança seria garantir o acesso do trabalhador demitido ao saldo do fundo e, ao mesmo tempo, bloquear a opção pela modalidade para esse mesmo trabalhador. Dessa forma, haveria um desestímulo gradual ao programa.

O Ministério do Trabalho entende também que ocorreram abusos na alienação ou cessão fiduciária dos valores do fundo para a contratação de crédito junto aos bancos no chamado empréstimo do saque-aniversário.

A matéria é polêmica pois envolve a expectativa de renda de milhões de brasileiros. No Congresso o projeto de lei que está sendo formatado pelo governo pode sofrer bastante resistência, especialmente por parte da oposição, uma vez que a modalidade foi criada no governo de Jair Bolsonaro (PL) e se tornou bastante 'popular' às famílias que necessitam de complementação de renda.