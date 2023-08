Brasil mantém liderança mundial em juros reais

Pela primeira vez em três anos, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reduziu a taxa de juros básicos da economia brasileira. Na reunião de quarta-feira, o colegiado se posicionou pelo corte da taxa Selic em 0,50 ponto percentual, para 13,25% ao ano, em uma decisão que surpreendeu o mercado, que previa uma redução de 0,25 p.p.

Todos os membros do comitê votaram a favor da redução dos juros. Roberto de Oliveira Campos Neto (presidente do BC), Ailton de Aquino Santos, Carolina de Assis Barros, Gabriel Muricca Galípolo e Otávio Ribeiro Damaso votaram pelo corte de 0,50 ponto. Diogo Abry Guillen, Fernanda Magalhães Rumenos Guardado, Maurício Costa de Moura e Renato Dias de Brito Gomes, foram favoráveis pela redução em 0,25 ponto.

Mesmo com a alteração, o Brasil se mantém na posição com os juros reais mais altos do mundo, considerando as 40 principais economias, de acordo com publicação do portal de investimentos MoneYou.

Com a Selic atualmente em 13,25% no pós-corte, os juros reais brasileiros ficaram em 6,68%, ficando acima de taxas de países como o México (6,64%), Colômbia (6,15%), Chile (4,6%), África do Sul (3,82%), Filipinas (3,80%), Indonésia (3,63%), Hong Kong (2,83%), Reino Unido (2,36%) e Israel (2,23%). Já no ranking dos juros nominais (sem descontar a inflação), a taxa brasileira caiu da segunda para a quarta posição, ao lado da Colômbia e atrás de Argentina, Turquia Hungria

Entre as grandes economias, os Estados Unidos estão atualmente com juro real de 1,82% ao ano, a China com 1,67%, e o Reino Unido com 2,36%. Nos países da Zona do Euro, a taxa real está próxima de 1,5% ao ano. Apenas cinco países do levantamento ainda possuem juro real negativo: Suécia (-0,03%), República Tcheca (-1,86%), Hungria (-1,89%), Polônia (-6,05%) e Argentina (-28,53%).

Membros do Copom sinalizaram que na próxima reunião, marcada para 19 e 20 de setembro, a tendência é de novo corte de 0,5 ponto percentual nos juros. Com isso, espera-se um impacto positivo no credito, consumo e investimentos. Empréstimos e financiamentos tendem a ficar mais baratos e, com isso, promovem uma elevação no nível de consumo com a redução os custos dos produtos e serviços. Já nos investimentos, a queda dos juros amplia a atratividade dos ativos de risco, como as ações e os fundos imobiliários. A porteira para o corte de juros foi finalmente aberta, e os próximos passos da política monetária ditarão os rumos da economia brasileira.