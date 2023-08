Construção civil arrefece, mas aposta em ações federais

A construção civil, setor intensivo de mão de obra, geração de emprego e renda no Brasil, deve encerrar o ano com um crescimento de 1,5% no Produto Interno Bruto (PIB). Os dados mais recentes são da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), em uma terceira revisão do desempenho para este ano. A demora no estabelecimento das novas medidas do programa Minha Casa, Minha Vida pelo governo federal, juros altos e queda no número de lançamentos no primeiro semestre justificam o novo patamar de crescimento. Em 2022, de acordo com dados do IBGE, a construção civil alcançou expansão de 2,9%, puxada pelo bom desempenho do PIB da Construção Civil, que subiu 6,9% no mesmo período. Nos 12 meses do ano passado, o segmento foi responsável por 10% de todos os empregos formais criados no País.

Mesmo com uma expectativa mais tímida de crescimento, as projeções para este semestre se mostram mais otimistas, especialmente em função da decisão do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que ampliou quase R$ 30 bilhões o orçamento para o financiamento habitacional de 2023, as novas regras do Minha Casa e o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

O novo PAC deve ser anunciado no próximo dia 11, e segundo informações do próprio governo, contará com R$ 60 bilhões em investimentos públicos por ano, além de recursos das concessões públicas e Parcerias Público Privadas (PPPs). Além disso, deverá ser dividido em seis grandes eixos: transportes, infraestrutura urbana, saneamento básico, comunicações e energia e social. A previsão do governo é executar 2 mil obras no País, entre empreendimentos federais e estaduais.

No Rio Grande do Sul, a expectativa é que obras consideradas prioritárias para o desenvolvimento do Estado sejam incluídas no programa, como a ampliação da BR-448 até Portão, na região Metropolitana de Porto Alegre, a conclusão do viaduto da Scharlau e a retomada da duplicação da ponte sobre o rio dos Sinos, ambas na BR-116, em São Leopoldo.

Paralelo ao novo PAC e às expectativas conjunturais, a capital gaúcha está sediando nesta semana a 24ª Construsul, Feira Internacional da Construção, um verdadeiro termômetro para o setor. Pelo número de expositores, novas tecnologias e inovação presentes, além do fluxo de visitantes já no primeiro dia, a expectativa caminha para um cenário positivo nos próximos meses.