STF votará pautas polêmicas e terá alterações no quadro

O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma hoje os trabalhos, após o recesso de julho, com alterações importantes em sua cúpula, além de julgamentos decisivos marcados para este segundo semestre, que devem sofrer tanto com pressões políticas por parte do Legislativo quanto sociais.

Entre as mudanças na composição da Corte está a chegada de dois novos ministros: Cristiano Zanin e o futuro substituto de Rosa Weber, que completa 75 anos em 2 de outubro e se aposenta compulsoriamente. O primeiro assume nesta quinta-feira, dia 3 de agosto, e o outro, até o fim do ano. Com a aposentadoria compulsória da atual presidente do STF, a corte será presidida, a partir de outubro, por Luís Roberto Barroso.

Na primeira sessão, os ministros irão retomar o julgamento sobre o uso da tese de legítima defesa da honra para justificar a absolvição de condenados por feminicídio. Antes do recesso, a corte formou maioria para acabar com a tese, usada como argumento para justificar feminicídios em ações criminais, sobretudo em júri popular.

A ação foi movida pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) com a justificativa de que há decisões de tribunais de Justiça que ora validam, ora anulam vereditos do Tribunal do Júri em que se absolvem réus processados pela prática de feminicídio com fundamento na tese. Para a conclusão do julgamento faltam apenas os votos das ministras Rosa Weber e Cármen Lúcia.

Para essas duas primeiras semanas de agosto, Rosa Weber colocou na lista de votação, principalmente, matérias que vêm sendo proteladas nos últimos anos: a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal e a possibilidade de anulação de decisão do Tribunal do Júri.

Outras pautas, como as regras para demarcação de terras indígenas, a descriminalização do aborto e violações de direitos humanos nas prisões são temas caros à ministra e podem ser votados antes de sua saída. A chance de pedidos de vistas nos casos é grande, porém, a ministra quer garantir que seu voto seja computado.

Já a partir da presidência de Barroso, devem entrar na pauta as votações sobre o piso da Enfermagem e o Marco Civil da Internet.

Ministro do STF desde junho de 2023, Barroso é considerado um "progressista ao extremo" e um magistrado que "gosta dos holofotes". Isso porque, com frequência, opina sobre questões políticas e polêmicas, fazendo ampliar o desgaste do tribunal junto à opinião pública.