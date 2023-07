Trigo: a cada nova safra a esperança da autossuficiência

O Rio Grande do Sul está encerrando o ciclo de plantio de trigo da safra 2023. A principal cultura de inverno dos gaúchos, segundo a Emater-RS, deve ocupar uma área de 1.505.704 hectares, com produtividade prevista de 3.021 kg/ha. No ano passado, a colheita do cereal no Estado foi de 5.172.781 toneladas, o que representou um aumento de 45,88% frente as 3,546 milhões de toneladas colhidas em 2021. O salto foi provocado pela expansão de área, de 19,97%, e de produtividade, de 21,61% entre um ano e outro.

Ano a ano o cereal vem ganhando espaço entre os produtores gaúchos. Os benefícios diretos e indiretos do cultivo de trigo são bem maiores do que a alternativa de manter as áreas em pousio. Mas a adesão ainda é ínfima se comparada à ocupação de culturas como arroz, soja e milho, no verão. Atualmente, a produção da safra de inverno do Estado representa apenas 9% do tamanho da safra de verão, segundo dados da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul).

Lançado em 2022 por entidades gaúchas do setor agropecuário, o programa Duas Safras, almeja mudar o cenário dos campos gaúchos no inverno, estimulando o plantio de cereais com um triplo propósito: otimizar o solo no período de pousio, ampliar a oferta de nutrientes às cadeias de produção animal e gerar renda o ano inteiro ao agricultor gaúcho. Na ocasião, a Farsul estimava um impacto de 7% no Produto Interno Bruto (PIB), ou R$ 31,9 bilhões, além da geração de 24 mil postos de trabalho.

Ampliar o cultivo do trigo também reduziria a histórica dependência do País pelo produto - abastecido principalmente pelos argentinos. Os brasileiros demandam quase 13 milhões de toneladas todos os anos, para uma produção de 9,5 milhões de toneladas - volume alcançado excepcionalmente em 2022 influenciado pelas condições de mercado do produto, uma vez que a demanda pelo cereal segue aquecida e a oferta mundial restrita.

A guerra Rússia-Ucrânia continua produzindo temores no mercado mundial da commodity, uma vez que o mercado internacional de trigo novamente foi impactado pela suspensão do acordo de exportação de grãos pelo Mar Negro entre os dois países, os principais players na exportação do grão. A não renovação do acordo por parte da Rússia já resultou em um aumento significativo nos preços externos do cereal. O cenário gera instabilidade quanto à oferta global do cereal. Mas por ter a Argentina como principal fornecedor, o Brasil, por ora, não deve enfrentar uma crise de abastecimento.