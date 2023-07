Uma nova chance para a termelétrica a gás de Rio Grande

Considerado um dos investimentos mais importantes para a cidade de Rio Grande e para a economia gaúcha, o projeto da Termelétrica Rio Grande ganhou novo fôlego nesta semana, quando a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) retirou o tema da pauta para reavaliar o agravo feito pela Termelétrica, que pede a reconsideração da decisão de não aprovar a transferência do projeto da empresa Bolognesi para o grupo Cobra, da Espanha.

O imbróglio se arrasta desde 2017, com a extinção da outorga da Bolognesi, resultando em diversos pedidos impetrados pelo Grupo Cobra para assumir o contrato e construir a UTE Rio Grande, sempre com negativas por parte da Aneel.

O Estado do Rio Grande do Sul luta para que o projeto avance, uma vez que a termelétrica prevê a operação de um terminal de gás natural liquefeito no Porto de Rio Grande e a ampliação da oferta de energia no Sul do Estado, além de atrair mais investimentos industriais para a Metade Sul.

Fora o aspecto econômico para o Rio Grande do Sul, o lado social também é salientado pelos defensores do projeto, com a perspectiva de uma importante fatia de geração de emprego e renda na cidade do Rio Grande.

A estimativa é que o empreendimento absorva até 5 mil empregos diretos e 25 mil indiretos durante a sua fase de construção. O investimento calculado para o projeto é de R$ 6 bilhões.

A importância da UTE está diretamente ligada à capacidade de abastecimento de energia no Estado, que atualmente importa cerca de 30% de seu consumo de energia, e busca já algum tempo a autossuficiência. A Termelétrica Rio Grande desponta, neste caso, como uma alternativa viável, especialmente nos períodos de maior escassez hídrica - o que vem ocorrendo praticamente em todos os verões. Além disso, ajudaria no abastecimento de gás no Estado.

Na defesa do empreendimento, ainda foi destacado o fato de já terem sido concedidas as licenças necessárias para construção e operação junto das autoridades da área ambiental do Rio Grande do Sul.

Diante da robusta contestação a favor da realização da construção da UTE Rio Grande, o relator da matéria na Aneel, Hélvio Neves Guerra, optou pela retirada do projeto da pauta, indicando a reavaliação do tema em nova data, ainda a ser divulgada. Com isso, o projeto da termelétrica ganha novo fôlego, mantendo a esperança de que um dia saia do papel.