A alíquota do Imposto Seletivo e a reforma tributária

A criação do chamado Imposto Seletivo na reforma tributária prevê a taxação de produtos considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Isso significa que a tributação atingirá bebidas alcoólicas e cigarros e também é uma janela para a sobretaxação de alimentos com excesso de açúcar ou de sal.

A alíquota do Imposto Seletivo somente deverá ser determinada após a reforma tributária, aprovada na Câmara dos Deputados e agora em pauta no Senado Federal.

Para os cigarros e as bebidas alcoólicas, não deverá haver grandes alterações de preços, pois esses produtos no Brasil já há muitos anos pagam grandes alíquotas de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), como forma de política de saúde pública.

O cigarro vendido hoje no Brasil registra a maior carga de impostos inclusa na formação de seu preço.

O governo federal cobra, em média, 30% de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), outros 30% de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e 11% para o Programa de Integração Social e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Pis/Cofins).

Do total que o consumidor de tabaco paga, em alguns estados, pela variação das alíquotas, a carga tributária sobre os cigarros pode alcançar 88% do preço do produto.

O fumo provoca 8 milhões de mortes a cada ano ou 13% de todos os óbitos no mundo. E a grande maioria dessas mortes ocorre em países de renda baixa e média. Todos os anos, o tabaco gera custos de US$ 1,4 trilhão às economias mundiais em gastos com saúde e por perda de produtividade.

Avalia-se que, por meio da maior tributação, além da implementação de políticas econômicas, campanhas públicas de educação em mídia de massa, entre outras iniciativas, é possível reduzir o consumo de cigarro.

Recentemente, especialistas apontaram o Brasil como o próximo país "livre do fumo", a exemplo da Suécia, que deve se tornar o primeiro país "sem fumo" ainda neste ano.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), um país só pode ser classificado "smoke free" quando menos de 5% da população é fumante. Nenhum outro país da União Europeia está perto dessa conquista, já que a média de fumantes no continente é de 23%. No Brasil, esse índice ainda está na casa dos 12%.