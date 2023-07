Aquecimento global e ações ambientais

Um mês de junho mais quente da história do planeta Terra, um verão escaldante na Europa, África e Ásia, com temperaturas que ultrapassam 50ºC. O mês de julho, que ainda não acabou, teve o dia 6 como o mais tórrido já registrado pela ciência, com uma temperatura global média de 17,08°C, ultrapassando o recorde anterior de 2016. O aquecimento terá continuidade nos próximos meses intensificado pelo El Niño, que prosseguirá ao longo do ano, conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM, agência da ONU).

Somente no ano passado, mais de 61 mil pessoas morreram em decorrências do calor na Europa. É o planeta Terra dando resposta a anos de destruição, desmatamento, má gestão de resíduos, queimas de combustíveis fósseis, entre outras práticas nefastas ao ambiente. Entre as consequências do aquecimento global estão o degelo, o aumento do nível dos oceanos, a desertificação, a alteração do regime das chuvas, inundações e a redução da biodiversidade.

À medida que a crise climática causada pelo homem ganha força, cresce também a convicção de que os eventos climáticos extremos serão cada vez mais frequentes em diversas regiões do planeta. De acordo com o presidente de Ciência da Mudança Global, da University College London, Simon Lewis, "este é apenas o começo". As atuais políticas globais, segundo ele, o levam a acreditar que em todo o mundo haverá um aquecimento de 2,7 graus Celsius até o ano de 2100.

Frear o aquecimento global não é tarefa fácil para um mundo desenvolvimentista. Mas não faltam oportunidades para garantir um futuro habitável e sustentável para os habitantes do planeta. Ratificar acordos e compromissos globais contra o aquecimento se faz urgente. Cortes profundos e ágeis nas emissões de carbono para o limite zero são capazes de reduzir no longo prazo os impactos da destruição produzida pelo homem em 'nossa casa'.

Práticas sustentáveis são realidade em diversos segmentos da economia - a exemplo da energia limpa que cresce substancialmente no mundo, mas incapaz de bloquear tantas outras ameaças em curso. Essa pauta não cabe apenas aos líderes mundiais, aos cientistas e às grandes empresas.

É tarefa para cada um de nós no dia a dia. Nem todas são possíveis de serem adotadas e adaptadas na rotina, mas certamente algumas delas estão ao alcance da maioria: reduzir o consumo de resíduos sólidos, investir em embalagens mais sustentáveis, buscar alternativas de transporte e, especialmente, educar as crianças com hábitos sustentáveis.