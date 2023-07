Isenção para compras até US$ 50, PIB e geração de empregos

Dois milhões de trabalhadores do varejo e 500 mil da indústria podem ser demitidos até o fim do ano com a medida do governo federal de não mais taxar compras de até US$ 50 a partir de agosto. Os dados apresentados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pelo Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV) indicam prejuízos para a economia brasileira, com fechamento de empresas e menos renda circulando.

Em 10 anos, entre 2013 e 2022, as importações de pequeno valor saltaram de US$ 800 milhões para US$ 13,1 bilhões. O montante, que representou 4,4% do total de bens importados no ano passado, prejudicou tanto o comércio quanto a competitividade da indústria brasileira. O argumento é que as importações isentas de bens de consumo de pequeno valor levam à redução das vendas de mercadorias produzidas por empresas nacionais.

Na verdade, é preciso levar em consideração que muitos produtos comprados de empresas chinesas, por exemplo, nem mesmo com a incidência de impostos alcançam o valor praticado em território nacional. Nesse quesito, é importante ressaltar a carga de impostos a qual estão sujeitos os produtos brasileiros.

Outra questão é a variedade de quinquilharias disponíveis, algumas que ainda não chegaram ao mercado interno - nesse sentido não haveria concorrência - e outras tantas que talvez nunca desembarquem por aqui - justamente pelo fato de a incidência de impostos sobre esses itens tornarem o valor de comercialização no Brasil impraticável.

No que tange o setor têxtil, o Brasil é um dos líderes mundiais de produção de algodão e está entre os maiores produtores de denim e malha. Não raro, porém, lê-se "made in China" em etiquetas de produtos comprados em grandes redes brasileiras. Isso porque, entre as nações que o Brasil mais importa produtos e matéria-prima para confecção são China, Índia e Indonésia. Por outro lado, exporta o produzido aqui para Argentina, Paraguai e Estados Unidos.

A ausência de uma política industrial clara, que melhore o ambiente de negócios e supere os obstáculos associados ao Custo Brasil, talvez seja um dos caminhos a ser seguido para reduzir essa deslealdade. É importante que essa concorrência desleal seja transformada em argumento não para taxar o que vem de fora, mas para reduzir a carga tributária do que está aqui dentro. Segundo especialistas, diminuir tributos poderia ter um efeito dominó positivo sobre toda a cadeia de consumo, refletindo, inclusive, no aumento do Produto Interno Bruto.