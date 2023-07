O Programa Desenrola e o setor de comércio e serviços no Brasil

O Brasil tem 67 milhões de inadimplentes, mesmo com a economia dando sinais de recuperação. E o percentual de famílias que relatou ter dívidas a vencer avançou 0,2 ponto em junho, atingindo 78,5% - maior volume da série histórica, iniciada em janeiro de 2010.

Os dados, parte da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, divulgados neste mês pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, deixam evidente que a economia brasileira passa por um cenário de endividamento. Diante da situação, o Desenrola, programa de renegociações de dívidas do governo federal que começou a vigorar na segunda-feira, deve ajudar, principalmente, os brasileiros que passaram a ter dificuldade para contas básicas do dia a dia, como alimentação.

As famílias endividadas acabam se concentrando em quitar o que devem e ficam mais prudentes com gastos em bens e serviços. Essa cautela reduz a demanda, o que pode afetar negativamente os negócios e a atividade econômica, já que os gastos do consumidor são um dos principais impulsionadores do crescimento econômico.

Nesta primeira etapa do Desenrola, 1,5 milhão de brasileiros que tinham dívidas de até

R$ 100 com os bancos em 31 de dezembro de 2022 terão o débito retirado da lista de nome sujo. A dívida com os bancos é o principal motivo da inadimplência no Brasil (64%). Continuará negativado quem tiver dívidas de outras origens. Com o nome limpo, essas pessoas podem, por exemplo, negociar outros empréstimos e assinar contratos de aluguel. Com outras duas etapas previstas, o programa deve beneficiar 70 milhões de inadimplentes.

Para entidades comerciais e empresariais do Rio Grande do Sul, a iniciativa tem potencial de gerar um impacto positivo na economia gaúcha. Em junho, o percentual de famílias endividadas atingiu 93,9%. Aquelas com contas em atraso chegaram a 42,4% - maior patamar desde janeiro de 2018 (46,2%).

A situação reforça o cenário de dificuldade orçamentária familiar persistente, diante de um Brasil com inflação em elevação até maio, que corroeu o poder de compra das famílias.

A primeira desinflação ocorreu em junho (-0,08), mas não alterou quase nada o cenário. Há também a questão dos juros, que impactam diretamente as dívidas com cartão de crédito. Na reunião do próximo mês, ou os 13,75% da taxa básica serão mantidos pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, ou baixarão 0,25 ponto percentual, projeta o mercado. A redução gradual da taxa de juros no Brasil poderá ajudar no cenário atual.