Inflação em queda traz expectativa por corte na Selic

A queda no índice de inflação em junho é vista como um elemento de pressão para que o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) dê início a um ciclo de cortes da Selic, a taxa básica de juros - atualmente em 13,75% -, a partir da reunião de 4 de agosto. Por outro lado, economistas são unânimes ao dizer que relaxar a política monetária cedo demais pode desfazer progressos na inflação.

No mês passado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficou em -0,08%, o menor para um mês de junho desde 2017. O dado foi uma surpresa para o mercado, cuja expectativa estava entre uma estabilidade e uma ligeira queda. O recuo, porém, foi um pouco mais forte do que o esperado. Transporte, alimentação e bebidas foram os grupos que mais ajudaram a puxar os preços para baixo.

Com o anúncio dos dados do boletim Focus, nesta segunda-feira, a pressão do mercado e do governo para a redução da Selic deve ficar ainda maior. Os economistas reduziram a expectativa de inflação do IPCA de julho, com a mediana passando de 0,21% para 0,19%. Há um mês, a expectativa era de 0,30%. Para 2023, a projeção ficou mantida em 4,95%.

São três os principais fatores que fazem pressão sobre o Copom. Um deles é o índice de difusão, que mede o percentual de produtos e serviços que registraram aumento de preços, indicador que tem apresentado queda - em junho caiu para 50%, estava em torno de 60% nos dois meses anteriores.

Outro fator é o chamado núcleo da inflação, cuja tarefa é medir a verdadeira tendência da inflação e, apesar de ainda muito distante da meta, está mostrando desacelerações.

O terceiro é o comportamento dos preços dos alimentos. Em junho, o grupo de produtos apresentou queda nos preços, graças à safra recorde de grãos, à queda nas cotações internacionais de alguns produtos e à redução de custos na produção de itens de origem animal.

Todos esses fatores indicam um primeiro corte na taxa básica. Porém, há um sinal de alerta que pode diminuir o tamanho do corte, que é o aumento no preço dos serviços, setor extremamente relevante dentro da composição da inflação. No IPCA de junho, é o único ponto negativo verificado e isso pode afastar uma redução maior do que 0,25 ponto percentual.

O juro alto é uma forma de controlar a inflação, pois desestimula o consumo e deixa o crédito mais caro, além de afetar o crescimento da economia e a geração de empregos.

Por isso, governo federal, empresários e centrais sindicais têm pressionado pela queda da Selic.