Agro deve puxar crescimento da economia em 2023

Depois de um 2022 com o PIB do agronegócio em queda de 4,22%, o setor tem mostrado que em 2023 será o motor da economia brasileira. A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) estima que a safra de grãos será a maior já produzida no País: 317,6 milhões de toneladas.

A expectativa é tão otimista que fez a Confederação Nacional da Indústria (CNI) elevar a projeção de crescimento da economia neste ano. Segundo o Informe Conjuntural do 2º Trimestre, divulgado nesta quinta-feira pela entidade, a estimativa passou de 1,2% em abril para 2,1% em julho. E o índice só não deve crescer mais porque a indústria e o serviço perderam fôlego.

Para destravar a economia, a CNI defende a necessidade de se reformar o sistema tributário e reduzir os juros. O primeiro ponto está avançando. No dia 7 de julho, o texto da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) foi aprovado em segundo turno pela Câmara. Já no que tange à segunda questão, o Ministério da Fazenda já disse que espera sensibilidade técnica do Banco Central para a redução dos juros, pois há espaço para cortes. Porém, tudo depende dos integrantes do Comitê de Política Monetária (Copom). A próxima reunião está marcada para ocorrer em agosto.

Em nota, a CNI destaca que a indústria nacional sofre com a falta de competitividade gerada pela complexidade do sistema tributário e pela escassez de crédito provocada pelos juros altos. Apesar disso, a entidade considera que o avanço da reforma tributária no Congresso Nacional e a queda da inflação, com a provável redução da Taxa Selic (juros básicos da economia) neste semestre, melhoram as perspectivas para a economia.

Hoje, o governo está pagando 10% de juro real ao ano, considerando a Selic em 13,75% ao ano e o patamar de inflação em torno de 4%, mas para a pessoa física, os juros podem ser até 30% superiores. Além da aprovação da reforma tributária e da queda dos juros, a CNI pede que o governo acelere a criação de uma política industrial que permita o país se inserir nas cadeias globais de produção "de forma inovadora e sustentável".

Para a Confederação, a indústria nacional sofre com a falta de competitividade gerada pela complexidade do sistema tributário e pela escassez de crédito provocada pelos juros altos. E mesmo com a confiança da indústria oscilando em 2023, julho é o segundo mês consecutivo em que os empresários se mostram confiantes. No sétimo mês do ano, o indicador mostrou aumento de 0,7 ponto e saiu de 50,4 pontos para 51,1. O avanço se deve, principalmente, a uma visão menos negativa das condições atuais da economia e das empresas.