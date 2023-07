O desafio de superar a fome, que ainda atinge milhões

O Brasil sofreu um agravamento da fome nos últimos anos, entre 2020 e 2022, período da pandemia. O relatório global Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo, divulgado ontem, mostra que 10,1 milhões de brasileiros passam fome - nível mais extremo provocado pela insegurança alimentar.

Além disso, quase um terço (32,8%) dos brasileiros estão incluídos nas categorias de insegurança alimentar severa ou moderada.

O salário-mínimo ainda é insuficiente para dar conta de todas as necessidades das famílias.

A relação entre Produto Interno Bruto (PIB) per capita crescendo e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) caindo mostra que o problema segue.

Isso porque, entre os quesitos analisados para compor o índice, o País teve melhoras em educação, expectativa de vida ao nascer, mas em relação ao padrão de vida, que mede renda e poder de compra, o retrocesso ficou evidente. E um dos efeitos dessa escassez é a insegurança alimentar, que ainda atinge milhões de brasileiros.

Em 2022, o rendimento médio real do brasileiro fechou o ano em R$ 2.715, valor 1% inferior ao registrado no ano anterior. De 2020 para 2021, a renda média já havia caído 7% - de

R$ 2.949 para R$ 2.743.

O Índice de Desenvolvimento Humano de um país é uma forma de mensurar a média das conquistas em renda, educação e saúde.

Os países desenvolvidos apresentam elevado IDH, ou seja, boa qualidade de vida, elevada renda e grau de educação.

Nessas nações, as taxas de mortalidade e de natalidade são baixas se comparadas às de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento.

No caso do País, o PIB per capita alcançou R$ 46.154,6 em 2022, um avanço real de 2,2% em relação ao ano anterior, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Já em relação ao IDH, em 2022, o Brasil estava na posição 87 (0,754) - queda de três posições em relação a 2021 -, entre 191 países. A Suíça, primeiro lugar, tinha IDH 0,962.

Acabar com a fome requer mais investimentos, vontade política e ação coordenada da sociedade. Além disso, uma melhora da economia, com mais empregos e renda média melhor, a fim de que as necessidades báscias de uma família possam ser supridas. O caminho passa por trabalho, planejamento e o empenho de todos.