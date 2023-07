Oportunidades para regiões Sul, Campanha e Fronteira Oeste

A primeira edição do Mapa Econômico do RS, novo projeto editorial do Jornal do Comércio, circulou na segunda-feira, mostrando as potencialidades e oportunidades para o desenvolvimento das regiões Sul, Campanha e Fronteira Oeste.

Parques eólicos em terra e no mar, bem como a produção de hidrogênio verde, considerado o combustível do futuro por razões de sustentabilidade, mostra que essas regiões poderão receber investimentos bilionários nos próximos anos.

O Porto de Rio Grande, hoje a principal porta logística da economia gaúcha, tem potencial para ser a base desses novos projetos.

Por sinal, o terminal já sedia o Porto Indústria, um distrito industrial junto ao porto que já tem 54 empresas instaladas, com a formação de polos importantes, como o de produção de fertilizantes.

Também em Rio Grande, há o projeto de complexo a gás com terminal de regaseificação, que prevê investimento de R$ 6 bilhões. Além da Refinaria Riograndense, que recebeu aportes para se tornar biorrefinaria.

É uma nova economia, voltada à inovação e à sustentabilidade, que poderá acrescentar novidades à diversificada produção gaúcha.

A tradição do agronegócio nas regiões Sul, Campanha e Fronteira Oeste também foi mostrada no Mapa. É nas três regiões que estão concentradas 70% do rebanho de quase 12 milhões de animais destinados à pecuária bovina de corte no Rio Grande do Sul. A maior parte fica em Alegrete, Santana do Livramento, Uruguaiana e Dom Pedrito.

Também é nessa parte do Estado que está concentrada a produção de arroz, outra cultura tradicional. Os maiores cultivos ficam em Santa Vitória do Palmar, Uruguaiana, Itaqui, Alegrete e Dom Pedrito.

Paralelamente, verifica-se o avanço da fronteira da soja. Entre 2010 e 2020, a soja começou a ganhar destaque nas regiões: saltou de 392 mil para 1,3 milhão de hectares, e já responde a pelo menos 28% da produção gaúcha do grão. As maiores lavouras estão em Dom Pedrito, São Gabriel, Piratini, Santa Vitória do Palmar e São Borja.

Há ainda outras riquezas mostradas pelo Mapa, como a nova produção de vinhos e azeites, as florestas plantadas, com destaque para o plantio de eucalipto, e a inovação, ciência e tecnologia trazida pelas universidades e pela Embrapa, que impulsionam a produtividade e o desenvolvimento.

Há muito por fazer, mas o Mapa publicado pelo JC mostra que há boas perspectivas.