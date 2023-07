Produção de azeite gaúcho se consolida no cenário nacional

Uma árvore milenar, cujos frutos originam um dos alimentos mais saudáveis e ricos em nutrientes do mundo, a oliveira tem ganhado cada vez mais terreno em solo gaúcho. Hoje, a área plantada está em 6,3 mil hectares, sendo 4,3 mil em idade produtiva. Há, no entanto, potencial para até 1 milhão de hectares - 166 vezes mais do que o produzido. Um dos entraves à expansão é a falta de investimentos, principalmente na infraestrutura da Zona Sul do RS, onde está o maior número de produtores.

O Estado se destaca por abrigar a maior área plantada de oliveiras do Brasil - 80% das plantas estão nas regiões Sul, Campanha e Fronteira-Oeste -, o que faz do RS o principal produtor de azeite em nível nacional. E o número de produtores e de marcas cresce a cada ano. Já são 22 lagares contra 17 em 2022, e 23 novas marcas, totalizando 93, um crescimento de 32% em relação à safra anterior.

E não é apenas o volume da produção - bateu recorde na safra 2023, com a extração de 580 mil litros ante 448,5 mil no ano passado - que chama a atenção, mas também a qualidade dos produtos extravirgens. Não por acaso, todas as quatro empresas brasileiras do setor incluídas na lista das 100 melhores no Ranking Mundial de Azeite de Oliva Extravirgem em 2022 são do RS.

O solo e o clima são um dos grandes trunfos para a generosa produção de azeite. Pouco propício para o cultivo de soja e milho, por exemplo, devido à arenosidade e ao excesso de pedras, a terra da Metade Sul se mostrou ideal para o plantio de oliveiras. Outra característica que ajuda é a menor umidade da região, fator prejudicial às plantas. Hoje, os maiores olivais estão em Encruzilhada do Sul, Canguçu, Pinheiro Machado, Bagé e São Gabriel.

Os 580 mil litros produzidos em 2023 poderiam ter sido mais, se não fosse a estiagem prolongada. A seca no verão atrapalhou o desenvolvimento das plantas, cujos frutos não atingiram o calibre e maturação esperados.

Mesmo com o aumento de lagares e marcas e com o RS produzindo 80% do azeite fabricado no Brasil, os números ainda ficam aquém do que a olivolcultura poderia entregar. A verdade é que os problemas logísticos e de infraestrutura da região - a situação tem mudado na última década, como mostra o Mapa Econômico do RS, publicado na segunda-feira pelo JC - ainda barram investimentos.

Para se ter uma ideia, entre os 34 projetos aprovados no primeiro trimestre para receberem incentivos fiscais do Estado, nenhum será executado nas regiões Sul, Campanha e Fronteira Oeste.