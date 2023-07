A flexibilização de alíquotas do Mercosul e a indústria no País

O Mercosul aprovou, na reunião encerrada na terça-feira, novas regras para o chamado "regime de origem" do bloco. Isso significa a flexibilização de alíquotas máximas de insumos importados para que um produto seja considerado nacional e tenha direito às preferências tarifárias da região. A mudança era demandada há anos por diferentes entidades, entre elas a Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Isso tem enorme importância para a facilitação e expansão do comércio exterior, do bloco e de cada um dos sócios, entre si ou não. Com as mudanças, o Brasil poderá declarar como de origem comum do Mercosul um produto que tenha 45% de bens importados e 55% de bens nacionais ou regionais.

O evento oficializou também o Brasil na presidência rotativa do bloco até o fim de 2023. Uma agenda fortalecida, capaz de integrar as economias do Mercosul e de realizar acordos internacionais de maneira "consensual e solidária" foi a mensagem passada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva após a reunião final. Além do Brasil, o bloco é composto por Argentina, Uruguai e Paraguai. Os outros sete sul-americanos, exceto a Venezuela, são associados.

Entre as prioridades da gestão de Lula está acelerar a adesão oficial da Bolívia. O processo se arrasta desde 2012 e depende da aprovação do Legislativo brasileiro. Também estão na pauta do Brasil na presidência, incluir os setores automotivo e açucareiro no livre comércio e ampliar a adoção de uma moeda comum para transações comerciais entre os vizinhos.

O Uruguai - que já vem destoando de posições do Mercosul há tempos - diverge das "estratégias de inserção internacional" traçadas no encontro e não assinou a declaração final. O presidente uruguaio Luis Lacalle Pou, que luta para atrair investimentos a seu país, insiste em um acordo com a China. Os outros integrantes entendem como uma violação às regras do bloco e alegam que uma parceria poderia destruir a Tarifa Externa Comum hoje em vigor.

Diante da falta de um espaço de reflexão política sobre modernização, o Uruguai ameaça se retirar do Mercosul como Estado-membro.

Já o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o bloco sul-americano, cujas tratativas pareciam estar avançadas, está esbarrando nas imposições ambientais. O governo brasileiro considera as condições muito rígidas e vem subindo o tom das críticas.

O acordo de livre comércio ajudaria a eliminar, justamente, a dependência da China - de quem o Uruguai quer se aproximar - de matérias-primas da indústria, evidenciada na pandemia.