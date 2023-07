População idosa cresce e denúncias de violência também

O número de idosos no Brasil e no mundo cresce a cada ano. Dados sobre a população do País divulgados pelo IBGE em junho mostram que a parcela daqueles com 60 anos ou mais subiu para 14,7% em 2022. Dez anos antes, em 2012, o percentual era de 11,3%.

Em números absolutos, esse grupo etário passou de 22,3 milhões para 31,2 milhões - aumento de 39,8% no período. E a perspectiva é de que, em 2060, sejam 73 milhões. À medida que o Brasil se torna mais velho, porém, tem crescido também a violência contra idosos, em diferentes formas.

Entre elas negligência, violência psicológica e moral - que envolve xingamentos e impedimento de o idoso receber visitas, por exemplo -, abandono, abuso financeiro, com apropriação de um bem do idoso e, às vezes, até uma forma de convencimento do idoso de assinar determinada documentação.

Segundo dados coletados pela Ouvidoria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, nos primeiros cinco meses de 2023, pelo caminho de denúncias do Disque 100 (incluindo telefone, e-mail e redes sociais), o Brasil contabilizou 37.441 casos de negligência, 19.987 de abandono, 129.501 de violência física, 120.351 de violência psicológica e 15.211 de violência financeira.

Houve aumento em todos os indicadores se comparados ao mesmo período do ano passado. E essas são apenas as denúncias que chegam às autoridades. Muitas outras não são feitas e, entre os motivos, está a vergonha, já que na maioria dos casos os agressores são pessoas da família.

Um dado que chama a atenção é o de abandono. No comparativo entre janeiro e maio deste ano com o mesmo período de 2022, houve aumento de 855%. São casos, por exemplo, em que idosos são deixados em hospitais após a alta. Quando os profissionais de saúde encarregados procuram os familiares, percebem que telefones e endereços deixados nos cadastros são falsos.

Apesar de o Estatuto do Idoso - Lei 10.741/2003 -, com frequência se tem notícia de quebra ou não do cumprimento de direitos básicos. Como forma de prevenção está o fortalecimento dos vínculos da pessoa idosa com a comunidade. Outro ponto importante é o acesso à informação sobre os diversos tipos de violência para que se possa reconhecer situações do tipo.

Diante dos dados, o País precisa pensar em políticas públicas que atendam de forma adequada e eficaz a essa parcela da população, infelizmente, sem deixar de levar em consideração a vulnerabilidade a que muitos estão sujeitos. Além do Disque 100 do governo federal, Porto Alegre conta com a Delegacia de Polícia de Proteção ao Idoso.