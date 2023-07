A revisão do Código Penal no Brasil

Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para acabar com a tese de legítima defesa da honra - usada como argumento para justificar feminicídios em ações criminais, sobretudo em júri popular. A utilização da tese tem como base o artigo 25 do Código Penal brasileiro. A legislação - de 1941, mas que remonta ao código 1890 -, como um todo, é considerada retrógrada e ultrapassada. Além disso, especialistas defendem que o texto contribui para a impunidade dos criminosos e para a morosidade da Justiça.

No que tange à legítima defesa da honra, na maioria dos casos, está relacionada à infidelidade conjugal e umbilicalmente ligada aos crimes passionais de forma unilateral. Remonta a um tempo em que a mulher era tida como propriedade do homem e, com essa justificativa, podia ser morta para lavar a honra do marido.

Uma reforma do Código poderia pôr fim - ou pelo menos reduzir incongruências - em relação a diversos pontos da legislação, incluindo esse, em que o STF teve de analisar a validade da legítima defesa da honra. A ação foi movida pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) com a justificativa de que há decisões de tribunais de Justiça que ora validam, ora anulam vereditos do Tribunal do Júri em que se absolvem réus processados pela prática de feminicídio com fundamento na tese.

As absolvições com base na legítima defesa da honra voltaram a ser frequentes depois de 2008, quando o Congresso alterou diversos procedimentos do Tribunal do Júri. A nova lei tornou o modelo de julgamento mais célere e extinguiu, por exemplo, a reanálise automática do caso quando a condenação ultrapassar os 20 anos de prisão. A norma também previu, no entanto, a possibilidade de absolvição baseada em "quesito genérico".

Em 2012, uma comissão de 11 juristas entregou ao Senado o anteprojeto de lei elaborado para a reforma do Código Penal, porém o texto não avançou, principalmente devido a disputas ideológicas. O atual código está vigente há quase 83 anos. No período, o Brasil e o mundo passaram por importantes mudanças, e a legislação, claramente, não acompanhou as necessidades da sociedade.

Em 2022, o Brasil bateu seu recorde de feminicídios, com 1,4 mil assassinatos de mulheres - uma morte a cada seis horas -, segundo dados do Monitor da Violência.

O número foi o maior já registrado desde que a lei de feminicídio entrou em vigor, em 2015, o que evidencia o quanto o problema da morte de mulheres apenas por serem mulheres ainda é latente no País. No Rio Grande do Sul, 106 mulheres foram assassinadas no ano passado.