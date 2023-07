Grandes bancos apoiam plano contra a inadimplência

Os maiores bancos de varejo do Brasil se uniram ao programa de renegociação de dívidas do governo federal. Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Bradesco e Santander já estão confirmados na força-tarefa que está prevista para começar em setembro para os devedores, e tem foco em pessoas com dívidas de até R$ 5 mil e renda familiar de até R$ 2 mil. A adesão do sistema financeiro à iniciativa que já começou, ainda pode aumentar, caso Banrisul, Nubank, Inter, Pan e C6 confirmem participação nos próximos dias.

A portaria com as regras do programa saiu na semana passada, no Diário Oficial da União, e trouxe como novidade a possibilidade de renegociar, também, valores pendentes de empréstimos consignados, e a obrigatoriedade por parte das instituições participantes, da retirada da lista de inadimplentes de pessoas com dívidas de até R$ 100.

Não serão dívidas perdoadas, pois deverão ser pagas através do Desenrola. Além disso, apenas pessoas que entraram na lista de negativados após 1º de janeiro de 2019 e permaneceram até 31 de dezembro de 2022 poderão renegociar.

O programa contará com duas faixas. A faixa 1 tem aval do Fundo de Garantia das Operações (FGO) e será voltada às dívidas de até R$ 5 mil para pessoas que recebem até dois salários-mínimos ou que estejam inscritas no Cadastro Único. Já a faixa 2 é direcionada às rendas mais altas, e vai considerar somente dívidas bancárias, sem garantia do Tesouro Nacional.

A iniciativa do governo federal é vista com bons olhos por praticamente todos os setores, uma vez que a retirada da inadimplência de milhões de brasileiros favorecerá o retorno dessa massa ao consumo, à busca por novo crédito e a outros serviços bloqueados para quem está com o nome sujo. No entanto, cria-se um novo problema em uma perspectiva de empobrecimento da população - que fatalmente vai resultar em novas restrições comerciais. Além disso, somente o Desenrola não parece ser suficiente para provocar uma mudança significativa no panorama de acesso ao crédito, uma vez que as taxas de juros elevadas devem manter as instituições em baixa exposição ao risco.

Necessária desde a infância, a educação financeira, foi contemplada no Desenrola. Todos os beneficiários serão incentivados a realizar um curso já no momento da habilitação ao programa. O curso pretende prevenir o risco de que os consumidores recaiam em novos débitos e vejam as dívidas se acumularem.