Somos mais de 203 milhões rumo ao envelhecimento

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) iniciou a divulgação de parte dos dados do Censo 2022, com a informação de que agora somos 203.062.512 pessoas, o que representa um crescimento de 6,5% em relação ao último diagnóstico produzido em 2010, mas com importantes capitais perdendo habitantes.

O Rio de Janeiro, com a segunda capital mais populosa do Brasil, está em declínio populacional. Entre o Censo de 2010 e o de 2022, a população passou de 6.320.446 para 6.211.423, um recuo de 1,7%. Também figuram na lista das capitais com menos habitantes Salvador, que perdeu 9,6%, Belém, 6,5%, Porto Alegre, 5,4%, Recife, 3,2%, Belo Horizonte, 2,5%, e Fortaleza, 1%.

A região Sudeste registrou a segunda menor taxa de crescimento anual do País (0,45%), no entanto, permanece concentrando quase metade da população. No total, 41,8% dos brasileiros moram no Sudeste, o equivalente a 84,8 milhões de pessoas. Já o Centro-Oeste foi a região que apresentou a maior taxa de crescimento anual em todo o Brasil, de 1,23%. O Sul surge em segundo lugar, com 0,74%.

Uma das curiosidades do levantamento diz respeito ao salto no número de lares no Brasil e queda no número médio de morador por residência. Nos últimos 12 anos, a quantidade de moradias cresceu 34%, passando de 67,570 milhões para 90,688 milhões de lares, movimento confirmado em todos os estados e no Distrito Federal. Ao mesmo tempo, o IBGE apurou que as famílias se tornaram mais enxutas, com menos gente vivendo sob o mesmo teto.

Em outro recorte, foi identificado que o Brasil está envelhecendo. Nos 12 anos que separam os dois últimos censos, a taxa média de crescimento anual da população foi de apenas 0,5%, a mais baixa desde a primeira edição da pesquisa demográfica, realizada em 1872. Estamos em um período de transição demográfica, com o quadro atual mostrando maior número de pessoas economicamente ativas, em detrimento de crianças e idosos. Mas esse quadro tende a se inverter ao longo dos anos. O fenômeno do envelhecimento já acende um alerta diante de uma premissa básica prevista na Constituição Federal, o de envelhecer com saúde, segurança e qualidade de vida. O Brasil está preparado para este desafio? Outro viés do envelhecimento é a queda da população economicamente ativa, ou seja, a que faz a economia girar. Diante desse cenário, o Brasil precisa dar atenção especial a essa população economicamente ativa menor, investindo em capital humano para que se torne mais produtiva - leia-se educação, segurança e saúde.