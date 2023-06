Energia solar como política pública gera polêmica

Na esteira do anúncio, ontem, de que o programa Minha Casa, Minha Vida terá ampliação no subsídio do governo, redução da taxa de juros e alta no valor máximo dos imóveis, para até R$ 350 mil, paira a dúvida sobre a instalação de painéis solares nas unidades habitacionais, conforme consta na medida provisória do programa (MP nº 1.162/2023) recriado neste ano pelo novo governo. O texto determina também a obrigação de compra pelas distribuidoras do excedente energético gerado nestas casas.

A MP traz de volta à cena uma importante política pública voltada à habitação, mas carrega 'jabutis' que destoam do propósito inicial da matéria, que menciona o uso de sistemas que promovam o uso racional de energia. Foi o que bastou para a introdução da modalidade da energia fotovoltaica nas unidades habitacionais financiadas pelo programa. O governo tem a previsão de entregar 2 milhões de novas moradias e, segundo cálculo da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), se cada residência receber dois módulos solares, com 1kW de potência por residência, a conta de luz poderia ser reduzida em 70%. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), órgão regulador do setor elétrico no Brasil, está pedindo veto aos artigos aprovados na MP. O objetivo das medidas é baratear a conta de luz dos moradores de residenciais do Minha Casa, Minha Vida, favorecendo, assim, a manutenção das famílias nos locais. Mas, de acordo com a Aneel, o desconto para que beneficiários do programa se conectem à rede terá um custo de R$ 429,5 milhões; outros R$ 663,24 milhões vêm da aquisição compulsória do excedente de energia gerado pelas unidades.

Portanto, o impacto previsto será na casa de R$ 1 bilhão, caso o pedido de veto feito pela agência e enviado ao ministro de Minas e Energia não seja acatado. Para a Aneel, tamanho impacto financeiro será suportado por todos os demais consumidores através de tarifaços.

Em outro argumento, o órgão considera a medida inconstitucional, 'por versar sobre matéria de conteúdo temático estranho ao objeto originário da referida Medida Provisória'. Por fim, classifica como inadequada a forma como as deliberações ocorreram, especialmente pela ausência de estimativa de impacto financeiro. Cabe ao governo, agora, vetar ou não, as emendas aprovadas pelo Legislativo.

Vale acompanhar os rumos desse embate entre o Congresso, governo e distribuidoras que certamente vai respingar no bolso de todos.