Em busca do equilíbrio entre gastos e receita

Os números da arrecadação federal de impostos e tributos em maio surpreenderam. Somaram R$ 176,8 bilhões e atingiram o maior valor desde o início da série histórica, em 1995. Se comparado ao mesmo mês de 2022, o crescimento real foi de 2,89%. No acumulado de todo o ano de 2023, a arrecadação total está em R$ 962,496 bilhões.

Colaboraram para os resultados, entre outros fatores, o crescimento real de 37,99% na arrecadação do IRRF — Capital, em razão de apreciação da taxa Selic. Também foram influenciados por pagamentos atípicos, especialmente de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL).

A arrecadação recorde foi divulgada em meio às discussões do arcabouço fiscal pelo Congresso Nacional, a nova regra para as contas públicas - que vem para substituir o teto de gastos. Aprovado com alterações pelo plenário do Senado no dia 21 de junho, o texto retornará para uma nova análise da Câmara dos Deputados, o que deve ocorrer no início de julho.

A nova regra do arcabouço fiscal vai depender do crescimento da arrecadação. Levantamento de economistas mostrou a necessidade de ao menos R$ 254 bilhões em aumento de receitas, até 2026, para atingir o piso das metas de resultado primário do arcabouço fiscal apresentado pela equipe econômica. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, porém, explicou publicamente que a proposta exige aumento de arrecadação entre R$ 110 bilhões e R$ 150 bilhões. Os recursos, segundo Haddad, não viriam da criação de novos impostos, mas da taxação de setores econômicos que hoje são beneficiados com isenções, caso do segmento de apostas esportivas. A proposta do governo é que essas empresas sejam taxadas em 16% sobre a receita obtida com todos os jogos, subtraídos os prêmios pagos aos jogadores. O prêmio recebido pelo apostador seria tributado com 30%.

O governo federal já vinha trabalhando em outras frentes para aumentar a arrecadação. A principal delas está relacionada com uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que definiu em abril que devem incidir impostos sobre determinados incentivos fiscais dados por estados a empresas e deu ganho de causa ao governo federal.

O governo pretende, com o novo arcabouço, passar a gastar menos do que arrecada, obtendo o que na economia se chama de superávit primário, para estabilizar sua dívida pública. O objetivo é tirar as contas do vermelho ao mesmo tempo em que garante a expansão de programas sociais e investimentos.