Por um acordo Mercosul-União Europeia equilibrado

O acordo entre Mercosul e União Europeia está em discussão desde 1999 e em, 2019, chegou a ser assinado durante o governo de Jair Bolsonaro, reunindo 27 países que formam o bloco europeu e outros quatro membros do Mercosul, atingindo um contingente de 750 milhões de consumidores e 25% da economia mundial. Mas, após mais de 20 anos de negociações, nada saiu do papel. A expectativa se formou em torno do atual governo, mas hoje essa realidade também já parece estar mais distante. Em maio, o bloco europeu apresentou um documento adicional chamado 'side letter', considerado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva como uma 'ameaça', em recente visita a países do bloco.

O documento, em síntese, traz uma série de barreiras e possibilidades inclusive de retaliação, de sanções, com base na legislação ambiental europeia considerada extremamente rígida e complexa. Na prática, a União Europeia reabriu as negociações em torno do acordo, mas passou a exigir compromissos ambientais para desbloquear o acordo de livre comércio entre as nações. A frustração do governo brasileiro está ligada às dificuldades comerciais e industriais que o país enfrentaria ao acatar as condições impostas pelos europeus, que se mostram preocupados com a preservação do meio ambiente brasileiro.

Um desses instrumentos adicionais ao acordo é uma lei que veta a importação de produtos originários de áreas desmatadas após 2020 e estabelece multas. A carta também impõe penalidades aos países que não atingirem as metas ambientais previstas no Acordo de Paris, de 2015. Nele, os países se comprometeram com metas de redução de suas emissões de gases-estufa, mas em sua grande maioria não vêm apresentando sucesso. Há temor em particular dos agricultores, que se sentem ameaçados pelas consequências do pacto, sobretudo os franceses, que ostentam uma grande indústria láctea, mas que perderia espaço se o Mercosul entrasse no mercado europeu.

Alinhada aos acordos de Paris e tantos outros ambientais de organizações multilaterais, a União Europeia passa a dificultar em muito uma aproximação com o Mercosul para que, de fato, haja um comércio entre os blocos. Exigir que todo produto apresente inspeção, selo verde, desmatamento regular com data retroativa, e outros pontos burocráticos colocam um ponto final em qualquer possibilidade de um pacto, por ora.

União Europeia e Mercosul precisam é se debruçar em um acordo equilibrado, que se concentre em gerar benefícios concretos para as populações de ambos os blocos.