Rio Grande do Sul em rede pela solidariedade

Considerado o maior desastre natural relacionado a chuvas dos últimos 40 anos, o ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul na última semana deixou 16 mortos e mais de 15 mil fora de casa, vítimas de deslizamentos, inundações e quedas de estruturas. Desde 1980, não há registros de outro episódio que tenha acarretado tantas perdas humanas devido a enxurradas, segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul.

A força da natureza que colocou milhares de famílias gaúchas em situação de vulnerabilidade revelou uma outra face da tragédia: a da solidariedade. Milhares se mobilizaram em prol dos afetados tão logo as primeiras notícias do ciclone e seus danos começaram a circular. Empresas do setor público e privado, entidades, prefeituras e muitos voluntários anônimos arregaçaram as mangas e partiram para um mutirão de ajuda.

Em Porto Alegre, apenas para citar alguns exemplos, a Ceasa, ligada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural (SDR), anunciou a doação de 7,5 toneladas de frutas, legumes e verduras ao banco de alimentos da central, num gesto capitaneado por empresários e agricultores. Do lado sindical, o Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Sul (Sindipetro-RS) lançou campanha junto às famílias dos petroleiros visando arrecadar recursos para diminuir o sofrimento das famílias gaúchas. A entidade disponibilizou uma chave pix para receber as doações da categoria.

Em outra frente, o Grêmio e a Arena do Grêmio se uniram na prestação de serviços às famílias residentes nos bairros Humaitá e Vila Farrapos, em Porto Alegre, com a entrega de marmitas e alimentos para a comunidade do entorno do estádio de futebol. Também foram intensificadas as arrecadações de lonas, cobertores, agasalhos e alimentos não perecíveis para as famílias mais impactadas pelas chuvas e ventos. Também o Instituto E Se Fosse Você, em parceria com a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil do Rio Grande do Sul (CTB RS), lançou uma campanha solidária de suporte às vítimas, com canais de doação via pix e recebimento de doações de alimentos e itens de higiene e limpeza em sua sede, na capital gaúcha.

Esses são apenas alguns poucos exemplos do trabalho em grupo que se formou em torno dos afetados pelo ciclone. Muitas outras iniciativas estão em curso buscando reduzir o impacto das perdas não apenas no aspecto material, mas sobretudo da dignidade. É o Rio Grande do Sul em rede por uma causa mais do que nobre.