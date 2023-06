Empreendedorismo avança em meio a desafios

Empreender é sempre um desafio para todos os níveis de empreendedores de qualquer ramo de atividade. Os entraves são muitos, vão desde carga tributária elevada que difere conforme o porte do negócio, alta concorrência e falta de preparo, necessidade de capital de giro, dificuldade de acesso ao crédito, entre outros.

Embora a retomada econômica pós-pandemia - que elevou a oferta de novos postos de trabalho formal - tenha desacelerado o ritmo de abertura de novas empresas em todo o País, muitos brasileiros não deixaram de lado o sonho de ser o dono do próprio negócio.

Em 2022, apenas no Rio Grande do Sul, foram abertos 186,8 mil novos negócios no modelo MEI (microempreendedor individual), segundo melhor desempenho da série histórica desde 2009, segundo a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Estado (JucisRS). No Brasil, os pequenos negócios renderam no ano passado uma arrecadação do Simples de R$ 157 bilhões, crescimento 12% sobre 2021.

Para os que já tem CNPJ estabelecido, nem mesmo um cenário de instabilidade pela conjuntura econômica do Brasil desmotiva. Pesquisa do Sebrae-RS junto a MEIs e representantes de Micro e Pequenas Empresas (MPE) indicaram que mais da metade dos empreendedores (52%) pretendem expandir os negócios neste ano.

Em outro levantamento, também do Sebrae-RS, o dinamismo do ecossistema empreendedor gaúcho faz com que 24% dos empreendedores tenham a intenção de abrir um novo negócio ainda em 2023.

A desburocratização de processos e a automação contribuem para o crescimento de negócios. Neste quesito, o Rio Grande do Sul ganhou pontos ao subir no ranking nacional entre os estados mais ágeis na abertura de empresas. O Mapa das Empresas, boletim do governo federal, indica que o tempo médio no RS é de 13 horas, contra 30 horas da média nacional. Neste ganho de eficiência, o Estado saltou da 12ª para 7ª colocação em relação ao tempo médio gasto na abertura de empresas, na comparação com as demais 26 UFs e Distrito Federal, segundo o boletim do 1º quadrimestre deste ano.

Os números recentes indicam que o sonho de empreender permanece, mesmo com todas as dificuldades impostas aos novos empresários. Há avanços importantes no ambiente de negócios, sobretudo com a digitalização de serviços públicos, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/19) e outros dispositivos que vêm favorecendo os pequenos negócios que respondem por uma fatia importante do desenvolvimento econômico e social do Brasil.