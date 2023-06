RS cresce junto com o turismo estrangeiro no País

O ano caminha para ser um dos melhores para o turismo brasileiro - com previsão de que o setor arrecade R$ 752,3 bilhões ou 7,8% do PIB nacional. A cifra deve superar os mais de R$ 716 bilhões registrados na pré-pandemia. Os números consideram o bom desempenho confirmado até o mês de abril, quando o Brasil recebeu quase 2,7 milhões de turistas estrangeiros nos quatro primeiros meses de 2023, segundo dados do Ministério do Turismo. O índice equivale a 75% dos visitantes estrangeiros que chegaram ao País em todo o ano de 2022. A receita gerada no período chegou a R$ 10,8 bilhões, a maior desde 2018.

A notícia não poderia ser melhor para a economia brasileira para um dos setores mais prejudicados nos anos de pandemia - com perdas calculadas de R$ 531 bilhões durante todo o período da crise sanitária mundial, conforme levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). No fluxo das boas notícias está o Rio Grande do Sul, que recentemente vem ampliando sua malha aérea internacional e o turismo regional, com a revitalização de terminais em cidades estratégicas do interior gaúcho, caso de Santa Maria, Uruguaiana e Passo Fundo.

A capital gaúcha definitivamente ingressou na rota internacional das companhias aéreas na esteira da retomada do fluxo de passageiros entre o Aeroporto Salgado Filho e destinos de fora. São pelo menos 25 voos semanais operados por seis companhias aéreas, todos com conexão direta ao exterior partindo de Porto Alegre. Entre as seis companhias em operação atualmente, quatro têm destinos na América do Sul, além do Panamá, na América Central, e Lisboa, na Europa. A maior oferta de voos estrangeiros que aproximam o Rio Grande do Sul de destinos importantes reforça o crescimento do interesse do trade no mercado gaúcho

De olho nesse momento, o Estado, representado pela Secretaria do Turismo, já confirmou presença em outubro no World Routes, maior evento anual do segmento que acontece em Istambul, na Turquia, para identificar outros potenciais destinos.

A expansão dos voos internacionais partindo da Capital não é à toa. Além do aspecto conjuntural com suas previsões positivas para o segmento do turismo, deve ser incluído também o potencial nato do Rio Grande do Sul com seus atrativos e belezas naturais que no ano passado colocaram o Estado como o segundo mais visitado por turistas estrangeiros em 2022, perdendo apenas para São Paulo, conforme o IBGE.