Agro brasileiro vai emplacar novo recorde neste ano

Nem mesmo a forte estiagem que mais uma vez castigou o Sul do Brasil no início deste ano vai arrefecer a produção nacional de grãos no ciclo 2022/2023. Vem aí mais um recorde - algo já corriqueiro no setor primário nacional.

Pelas estimativas da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em seu 9º levantamento, deverão ser colhidas no País 315,8 milhões de toneladas. Não fosse a seca no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, esse resultado poderia ser ainda maior. Somente em solo gaúcho, houve um recuo de pouco mais de 1 milhão de toneladas em relação ao previsto em abril.

É esperada para a atual safra agrícola a colheita de 43 milhões de toneladas a mais, expansão que beira os 16% sobre 2021/2022. Uma das culturas mais afetadas pela falta de chuvas no Estado, a soja permanece como destaque nacional em termos de volume, com a produção estimada em 155,4 milhões de toneladas e crescimento de 24% sobre a temporada passada.

Assim, o Brasil mantém a liderança mundial na produção da oleaginosa, bem à frente de seu maior concorrente, os Estados Unidos, com cerca de 120 milhões de toneladas produzidas.

O milho também surge com previsão bastante favorável. A projeção da Conab é por um novo recorde que agora chega a 125,7 milhões de toneladas. O cereal, tão necessário para as cadeias de proteína animal, deverá ter expansão de 11,1% neste ciclo produtivo. O trigo, vedete do inverno, caminha para expansão da área cultivada neste ano da ordem de 9,7%, podendo alcançar 3,4 milhões de hectares e atingir uma produção de 9,77 milhões de toneladas.

Mesmo com percalços ao longo do ciclo em 2022/2023, como falta de recursos subsidiados e interrupção de algumas linhas de crédito para custeio e investimento, aliados à alta dos custos de produção e margens reduzidas, o produtor rural brasileiro fez o dever de casa: empregou o que pode de pacote tecnológico na lavoura ao mesmo tempo em que contou com experiências anteriores de safras exitosas e outras de frustrações.

Para o Plano Safra 2023/2024, que no quesito crédito rural começa no próximo mês, a expectativa dos agricultores brasileiros é por maiores volumes de recursos em linhas estratégicas para custeio e investimento, além de taxas de juros mais favoráveis que permitam a todos os níveis de produtores - do pequeno ao grande - qualificar e ampliar a atividade rural. É esperar para ver qual prioridade que o novo governo dará ao agro.