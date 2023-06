Política habitacional ampliada para a classe média

A classe média brasileira pode ter facilitada a realização do sonho da casa própria. Programa de governo que no passado permitiu reduzir em parte o déficit habitacional no Brasil para os mais pobres, agora pode se tornar política pública também para as famílias com renda mensal entre R$ 10 e

R$ 12 mil.

O Minha Casa Minha Vida, relançado recentemente, pode ter ampliado o teto de financiamento de imóveis para até R$ 500 mil. Para a medida sair do papel, depende de análise do Ministério das Cidades para a formatação de proposta que atenda as demandas da classe média.

Além disso, será preciso um diagnóstico minucioso da capacidade do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) de suportar a expansão do crédito via recursos do próprio fundo. Permanecem em aberto, portanto, o limite-teto de financiamento e a faixa de renda familiar que poderão ser contemplados.

Apesar de oferecer subsídios e financiamentos que cabem dentro do bolso e da realidade do brasileiro, e de garantir apoio à indústria da construção civil, o programa dificilmente resolverá o gargalo do déficit habitacional no Brasil - próximo a 6 milhões de domicílios.

Nesta estatística estão computadas a inexistência de moradia e também as unidades inadequadas do ponto de vista da dignidade humana. Outras 9,5 milhões de pessoas vivem em áreas de risco.

As mulheres, que compõem cerca de 60% desse déficit habitacional, terão um atendimento especial nesta nova fase do programa. O governo dará prioridade às famílias que tenham a mulher como responsável, além de criar novas faixas de renda para o financiamento habitacional. Com todas as medidas já anunciadas e as que estão em análise, a meta é chegar em 2026 com a oferta de 2 milhões de habitações em todas as regiões do País.

Criado em 2009, o Minha Casa, Minha Vida conseguiu atender uma grande fatia da população desassistida com políticas habitacionais ao longo dos anos.

Mas, apesar do estímulo ao crédito para a baixa renda, foco inicial do projeto, muitos dos empreendimentos foram erguidos em áreas sem a mínima infraestrutura social e de lazer, como escolas, postos de saúde e pracinhas.

Algo que precisa ser melhor avaliado nesses próximos passos do programa habitacional, que busca reduzir o déficit de moradia no Brasil.