Impostos consomem 147 dias dos brasileiros em 2023

Até o dia 27 de maio deste ano, os brasileiros trabalharam apenas para pagar impostos. Foram 147 dias dedicados exclusivamente para fins arrecadatórios no País, cuja carga tributária sobre o consumo de bens e serviços é uma das mais altas do mundo.

Os dados, todos os anos divulgados pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), evidenciam que a população brasileira enfrenta uma carga tributária excessiva sem usufruir de uma contrapartida em infraestrutura básica. Pelo contrário, o cidadão recebe em troca precariedade em serviços de saúde, segurança, infraestrutura e educação.

Realidade que contrasta com a Dinamarca - país que também possui uma das maiores cargas tributárias do planeta, onde a população trabalha 176 dias por ano para pagar seus impostos.

O país escandinavo, no entanto, é destaque mundial em níveis de indicadores como o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Enquanto isso, o Brasil figura simultaneamente nos rankings de maior carga tributária e de países com o pior retorno à população em relação aos valores arrecadados.

Outro dado importante do IBPT é que a tributação sobre a renda, o patrimônio e o consumo representa 40,28% do rendimento médio do brasileiro.

No ano passado também foi alcançado no Brasil outro recorde negativo, quando a carga tributária bruta do Governo Geral (Governo Central, Estados e Municípios) representou 33,71% do PIB, considerado o maior resultado da série histórica do Tesouro Nacional iniciada em 2010.

Ao que parece, não há luz no fim do túnel que indique o fim da sobrecarga tributária no bolso dos brasileiros. A reforma tributária em curso - PECs 45/19 e 110/19 -, que em julho deve passar pela apreciação da Câmara dos Deputados, deve manter o Brasil entre os países com maior peso dos impostos sobre consumo na arrecadação. Isso porque as diretrizes do texto que está no Congresso Nacional pretendem mudar a tributação justamente sobre o consumo, sem alterar os valores de recursos explorados na mesma base de arrecadação.

Voltaremos - sem ter saído - para a chamada 'regressividade', onde se arrecada proporcionalmente mais de quem ganha menos. O cálculo é simples: se a tributação é igual para todos, ela consome uma parcela maior da renda de quem ganha menos.

Apesar do que já foi sinalizado no texto enviado ao Parlamento, o que os brasileiros precisam é de simplificação tributária, com mudanças que promovam gradualmente a redução da carga, ao invés de aumento de impostos.