Brasileiros precisarão cada vez mais do SUS

Em 2022, o Brasil passou a ter mais de 10% da população formada por idosos com 65 anos ou mais de idade, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No período de uma década, enquanto a população cresceu 7,6%, o número de idosos saltou 41,6%. Entre 215 milhões de habitantes, 31,5 milhões são idosos, e a projeção é que, dentro de 35 anos, o número triplique, chegando a 25,5% da população.

É preciso pensar de que forma o sistema de saúde atenderá à demanda, uma vez que idosos dependem muito mais de serviços do tipo do que outras faixas etárias, além de precisarem comprometer parte dos ganhos com medicamentos.

Hoje, mais de 70% da população brasileira depende do Sistema Único de Saúde (SUS), que se tornou, com o passar dos anos, o principal e o mais procurado serviço de saúde, de acordo com IBGE. Desde 2013, por exemplo, o número de domicílios cadastrados em Unidades de Saúde da Família cresceu 6,7 pontos percentuais.

Dentro desse recorte, é importante destacar a renda da população, uma vez que entre os principais gastos de público idoso, os remédios seguem como principais. Em relação às classes sociais, 2,8% dos brasileiros estão na A, cuja renda mensal domiciliar é superior a R$ 22 mil; 13,2% pertencem a B - R$ 7,1 mil a R$ 22 mil -; 33,3% estão na C - R$ 2,9 mil a R$ 7,1 mil - e 50,7% compõe as D e E - até

R$ 2,9 mil.

Em 2020, 69% dos idosos no Brasil viviam com renda pessoal mensal de até dois salários-mínimos, principalmente proveniente de aposentadoria ou pensão. Ao mesmo tempo, 75% contribuem com pelo menos metade da renda familiar.

Especialistas ligados à área de saúde alertam que o Brasil não está preparado para atender às necessidades da população acima de 65 anos nas próximas décadas. Projeção do Tesouro estima que o envelhecimento e o aumento da população brasileira vão exigir expansão de R$ 10,6 bilhões nas despesas do governo federal com a área de saúde até 2027.

A situação, porém, não é exclusiva do País. Várias nações terão problemas para lidar com o envelhecimento da população, quando os serviços de saúde serão inundados por um "tsunami grisalho".

A Sociedade Americana de Oncologia Clínica já pediu uma ação urgente para aumentar a força de trabalho médica e chamou a atenção para o fato de que o mundo "não está preparado" para lidar com o expressivo número de pessoas com câncer - doença associada ao envelhecimento.