As festas típicas e feiras que movimentam o RS

O Rio Grande do Sul tem nas feiras e festas típicas realizadas ao longo do ano, nos mais diferentes municípios, um alavancador da economia. São milhões de reais movimentados todos os anos que favorecem a geração de empregos, o turismo, a agricultura familiar, entre outros setores. Agora em junho estão sendo realizadas, por exemplo, a Fenadoce, em Pelotas, e a ExpoBento e a Fenavinho, em Bento Gonçalves.

A primeira, na região Sul, conta com uma programação que envolve cultura, gastronomia e empreendedorismo. A projeção da comissão organizadora é de muito movimento todos dois nos pavilhões até 18 de junho, data do encerramento. O evento, que conta com 42 estandes de docerias, comercializa o doce por R$ 6,00, com expectativa de que sejam vendidos 1,8 milhão de doces, superando as vendas do ano passado. Além dos doces, os grandes protagonistas, há também estandes de serviços, comércio geral e a tradicional Feira da Agricultura Familiar, que na edição 2022 comercializou mais de R$ 1 milhão em produtos.

Já na ExpoBento e Fenavinho, o público esperado nos 11 dias dos eventos é de 300 mil pessoas. Nos pavilhões em Bento Gonçalves, os visitantes podem conferir 500 estandes dedicados à moda, indústria, comércio, setor automotivo, e desfrutar da gastronomia, ajudando a fomentar a economia regional e valorizando produtos locais, uma vez que 60% dos expositores são da Serra Gaúcha. A expectativa é de que o volume de vendas da ExpoBento ultrapasse R$ 40 milhões.

Outras feiras foram ou ainda serão realizadas no RS em 2023. Em 2022, a Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, terminou batendo recorde, com bilhões de reais em negócios.

Em Santa Cruz do Sul, na última Oktoberfest, o público circulante chegou a 400 mil pessoas. O movimento financeiro no município foi estimado em R$ 50 milhões, com a geração de empregos, de forma direta, de 5 mil pessoas, principalmente prestadores de serviços das áreas de montagem, manutenção, recepção, segurança e limpeza.

Outros eventos, como a Festa Nacional do Peixe, em Tramandaí, a Festiqueijo, em Carlos Barbosa, a Tricofest, em Nova Petrópolis, a Festa do Morango e da Pimenta, em Turuçu, são exemplos de como festas comunitárias também podem movimentar a microeconomia das regiões onde se localizam. Para além da questão econômica, celebram as tradições culturais que remetem a costumes trazidos por imigrantes que colonizaram diferentes regiões do RS.