Restinga começa a mudar a sua história econômica

Lançado no dia 5 de junho pela prefeitura de Porto Alegre, o edital para leiloar 50 lotes no Distrito Industrial da Restinga deve movimentar a economia da região do Extremo-Sul da cidade. Os terrenos estão disponíveis para implantação de indústrias, comércios e setor de serviços e não podem ser adquiridos para fins de moradia.

A venda de imóveis subutilizados foi colocada pelo prefeito da Capital, Sebastião Melo, como uma das prioridades da gestão. A ideia é sanar as despesas com estes locais e aplicar o valor arrecadado em projetos que beneficiem a população, especialmente os da área social. Além disso, com a instalação de empresas na região, o município pretende gerar emprego e renda. Atualmente, o Parque Industrial da Restinga conta com 32 empresas. Com a comercialização dos lotes, a expectativa é chegar a 83 empresas instaladas na área de 56 hectares.

Poderão participar empreendedores que já estão instalados no local e novos interessados. O Executivo Municipal pretende arrecadar R$ 13,5 milhões com o leilão - o terceiro de bens imóveis somente em 2023 -, marcado para 30 de junho. Os lotes têm, cada um, 2 mil metros quadrados.

O bairro Restinga pode ser classificado como "uma cidade dentro de Porto Alegre". Isso porque, com mais de 100 mil moradores - dado da Associação do Comércio e Indústria da Restinga -, o bairro é mais populoso do que 477 dos 497 municípios gaúchos, segundo números prévios do Censo 2022 do IBGE.

As pessoas que vivem nas periferias são as mais impactadas pela crise econômica que atinge o Brasil. As consequências vão desde queda na qualidade dos serviços públicos até redução nas alternativas de trabalho. Isso se reflete também na segurança pública. A Restinga já foi considerado um dos bairros mais violentos de Porto Alegre, atingido diretamente pela guerra entre facções ligadas ao tráfico de drogas, o que resultou até mesmo no fechamento temporário de escolas.

Hoje, o bairro é autossuficiente, com hospital, polo educacional, fórum da justiça e um comércio muito diversificado, porém, os desafios ainda são grandes, principalmente nas áreas social e econômica.

Por isso, a medida deve ser celebrada não somente pelos moradores da região, mas por todos os porto-alegrenses. Investir em um bairro que enfrenta o empobrecimento da população, a violência e o tráfico de drogas traz benefícios para toda a cidade. A venda dos lotes é uma oportunidade para implantar novas empresas em um bairro onde os moradores precisam de emprego e cuja economia precisa ser movimentada.