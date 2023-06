RS tem 42% das cidades inscritas no Mais Médicos

Desde que foi implantado, em 2014, no governo de Dilma Rousseff, o Programa Mais Médicos divide opiniões. De um lado está parte da população que precisa de atendimento, mesmo que não especializado. De outro, entidades médicas, que criticam a possível contratação de profissionais brasileiros formados no exterior e de estrangeiros sem a revalidação de diplomas. Além disso, defendem que colocar profissionais sem treinamento adequado em lugares sem condições mínimas de atendimento não resolve os graves problemas históricos de assistência em saúde básica que enfrenta o Brasil.

Nos anos subsequentes à implantação, o Mais Médicos foi importante para aumentar a cobertura de Atenção Básica e Saúde da Família, o acesso, a oferta de ações e para melhorar os indicadores e diminuir as internações da população, especialmente nos locais mais carentes. No primeiro edital, em 2014, foram 18.240 médicos enviados a 4.058 municípios e 34 distritos indígenas, sendo 8 mil deles cubanos.

Neste novo ciclo do programa, cujas inscrições se encerraram em 31 de maio, o Mais Médicos registrou 34.070 profissionais inscritos - pelo menos 1.162 são pessoas que vivem em território gaúcho - para as 5.970 vagas ofertadas em 1.994 municípios brasileiros. O total, segundo o Ministério da Saúde, é o maior já alcançado desde a criação do programa. São aceitos profissionais brasileiros e intercambistas, brasileiros formados no exterior ou estrangeiros, que continuarão atuando com Registro do Ministério da Saúde (RMS). Os médicos brasileiros formados no Brasil têm preferência.

Além disso, as vagas são voltadas, exclusivamente, para os municípios que manifestaram interesse. Com 541 vagas para 209 municípios, o Rio Grande do Sul é o representante da Região Sul com mais postos reservados pelo edital. No Estado, portanto, 42% das 497 prefeituras se inscreveram para receber um profissional médico via programa, dado que não pode ser ignorado. Ou seja, quase metade dos municípios gaúchos precisa de um ou mais profissionais para atendimento básico em saúde.

A previsão é que sejam abertas ao menos mais 10 mil vagas até o fim de 2023, desta vez custeadas pelos municípios, porém garantindo às prefeituras menor custo nas contratações. Para tentar garantir a permanência do profissional em pequenos municípios, o governo pagará um incentivo de fixação que pode chegar a R$ 120 mil para o médico que ficar por quatro anos em áreas vulneráveis.