Alta do PIB pelo agro mantém o mercado com os pés no chão

Os dados do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira surpreenderam o mercado. Com crescimento de 1,9% no primeiro trimestre de 2023 ante o último trimestre do ano passado, o PIB foi puxado pelo desempenho extraordinário da agropecuária, que contribuiu com cerca de 1,7 ponto porcentual. Em valores correntes, o PIB totalizou R$ 2,6 trilhões no trimestre.

Já o PIB agropecuário avançou 21,6% no primeiro trimestre de 2023 em relação ao quarto trimestre de 2022, na maior alta para o setor desde o quarto trimestre de 1996. O grande impulsionador foi a safra recorde de grãos, que tem impacto mais pronunciado no começo do ano, com a colheita de soja e da primeira safra de milho. A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda, porém, projeta uma desaceleração do setor no segundo trimestre.

No Rio Grande do Sul, nos três primeiros meses do ano, as exportações agropecuárias atingiram US$ 3,7 bilhões, ganho de 4,7% na comparação com o mesmo período de 2022. O valor é o maior para o trimestre na série histórica, iniciada em 1997. O segmento de soja seguiu como líder em valor (US$ 791,88 milhões; 1,9%).

O dado positivo do PIB do Brasil no trimestre realmente deixou o mercado financeiro surpreso e um tanto quanto esperançoso em relação a uma retomada da economia. Porém, a realidade é que outros indicadores, com desempenho aquém do esperado, fazem com que investidores mantenham os pés no chão.

Um deles, que têm freado as expectativas do mercado financeiro por um crescimento da economia brasileira em 2023 é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador considerado para a inflação oficial do Brasil. A redução lenta - desacelerou em abril, ficando em 0,61%, após registrar 0,71% em março - leva a crer que um corte na taxa Selic, mantida em 13,75% ao ano pelo Comitê de Política Monetária (Copom) em março, pode não ocorrer na próxima reunião, marcada para os dias 20 e 21 de junho.

Para o Ministério do Planejamento, as condições se mostram favoráveis para que o Banco Central (BC) comece a baixar a Selic a partir do segundo semestre - no início de agosto, há uma nova reunião do Copom. Para economistas ligados ao mercado financeiro, no entanto, a taxa básica só deve entrar em declínio a partir da reunião de setembro. O presidente do BC, Roberto Campos Neto, em declarações recentes, reconheceu que o cenário está melhor, considerando os números mais favoráveis da inflação.