Caso de gripe aviária no RS coloca criadores em alerta

Os primeiros casos de influenza aviária de alta patogenicidade (H5N1) foram confirmados no Rio Grande do Sul, na segunda-feira, pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi). A doença viral, altamente contagiosa, foi detectada em espécies migratórias e silvestres (que vivem na natureza) da espécie Cygnus melancoryphus, popularmente chamada de cisnes-de-pescoço-preto, encontradas mortas na Estação Ecológica do Taim, no sul do Estado. No dia 22 de maio, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) já havia publicado portaria decretando estado de emergência zoossanitária em todo o Brasil, após os casos registrados, uma semana antes, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo.

A situação no RS, segundo o Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal (DDA) é de controle, uma vez que o setor está estruturado e conta com servidores capacitados conforme os protocolos sanitários vigentes. Porém, apenas isso talvez não seja suficiente para barrar a difusão do vírus em território gaúcho. E não por falta de qualificação do DDA, mas justamente devido ao caráter migratório desses animais - movimento que ocorre de forma voluntária -, e pela impossibilidade de se criarem barreiras sanitárias, por exemplo, como ocorreu com a febre aftosa.

Assim, o cenário requer atenção redobrada de todos os interlocutores da indústria avícola gaúcha, com a colocação de protocolos de segurança em ação com o objetivo de evitar que a doença chegue à produção comercial de aves. Caso ocorra, os abates sanitários serão inevitáveis, assim como as perdas econômicas para toda a cadeia de produção.

Segundo dados da edição 2022 da "Radiografia da Agropecuária Gaúcha", o frango é o terceiro principal produto agropecuário do Rio Grande do Sul: responde por 10,4% do Valor Bruto de Produção (VBP). O primeiro é a soja (44,4%), e o segundo, o arroz (10,6%).

Mesmo com as confirmações dos casos, o Brasil permanece com status de país livre da gripe aviária, garantindo o status sanitário - e, consequentemente, o comércio com outras nações - inalterado para a carne de frango produzida no País frente à Organização Mundial de Saúde Animal. Tampouco há risco no consumo de carne e ovos, uma vez que a doença não é transmitida a humanos por meio do consumo.

As infecções, no entanto, podem ocorrer em humanos pelo contato com aves infectadas. Até agora, não houve casos no Brasil. No mundo, em 20 anos de circulação do vírus, 874 pessoas se contaminaram e metade delas morreu.