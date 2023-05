Investimento em Rio Grande pode dar novo fôlego à cidade

Rio Grande, na Metade Sul do Estado, voltará a ter investimentos da Petrobras após anos de declínio da economia do município. A companhia investirá em torno de R$ 45 milhões na Refinaria de Petróleo Riograndense (RPR) para a realização de testes industriais para a geração de produtos petroquímicos e combustíveis de origem inteiramente renovável. O primeiro teste está previsto para ocorrer em novembro; o segundo, em junho de 2024. A medida é vista como uma nova fronteira para o biorrefino no Brasil e como um compromisso da companhia com a transição energética.

O conceito de biorrefinaria passa pela possibilidade de aproveitamento da biomassa, incluindo seus resíduos, através da conjugação de tecnologias eficientes, para produzir bens energéticos, químicos e materiais. No caso de Rio Grande, o foco são biocombustíveis e insumos para a indústria petroquímica a partir de matéria-prima 100% renovável. Nos planos estão transformar óleo de soja refinado em biodiesel, por exemplo. Com o biorrefino pela Refinaria, a projeção é que sejam investidos bilhões de reais na ampliação da unidade dentro de cinco anos.

O anúncio chega em boa hora. Quase sete anos após as demissões em massa no polo naval, a cidade ainda se ressente dos tempos de abundância, mas a mágoa vai, aos poucos, ficando para trás. Novas perspectivas e projetos animam a população. A regra agora, no entanto, é cautela.

Ainda com uma atividade bem aquém do que ocorria no auge do polo naval, os estaleiros da Metade Sul gaúcha vislumbram uma nova oportunidade no horizonte com o descomissionamento de plataformas - processo de desativação de plantas de produção que não produzem o suficiente, seja para realizar a remoção de uma área ou troca de uma linha de produção por uma planta mais nova. Uma fatia desses contratos pode recair sobre o Grupo Ecovix, que administra o Estaleiro Rio Grande.

Com o descomissionamento, a Petrobras também pretende investir, a médio prazo, na construção de ao menos 26 plataformas e, por regra, entre 30% e 40% precisam ser feitas com mão de obra nacional.

Outro ponto que deve ser destacado como uma nova oportunidade é a perspectiva para a implantação da indústria eólica offshore (no mar) no Estado, uma vez que os estaleiros da Metade Sul poderão servir como base de apoio para as empresas de energia que investirão nessa área.