Número de novos inadimplentes bate recorde no RS

O número de consumidores que entrou para o grupo de inadimplentes no Rio Grande do Sul em abril foi recorde: chegou a 54 mil - sendo 8,4 mil porto-alegrenses -, segundo levantamento do Indicador de Inadimplência da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL).

Os principais fatores para o ingresso dessas milhares de pessoas em um só mês no Estado - a maior expansão de toda a série histórica - são, principalmente, a inflação e os juros altos, além de resquícios de contas sazonais como IPVA, IPTU, reajustes nas mensalidades e compra de material escolar.

As pessoas com algum tipo de limitação de crédito - cheque ou protesto - chegaram a 30,77% no RS e a 33,68% na Capital. Estimativas do CDL também apontam que a população adulta negativada alcançou 2,7 milhões em nível estadual, e 392,7 mil em Porto Alegre.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ( IPCA) - indicador considerado para a inflação oficial do Brasil -, desacelerou para 0,61% em abril, após subir 0,71% em março, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Diante da redução lenta na inflação, a expectativa para um corte na taxa Selic, mantida em 13,75% ao ano pelo Comitê de Política Monetária (Copom), pode não ocorrer na próxima reunião, marcada para o fim do mês de junho.

Mesmo com esses indicadores, o mercado tem se mostrado confiante que até o fim do ano ocorra uma redução na taxa. Porém, os consumidores devem levar em conta que um efeito da redução dos juros básicos, demora de dois a três trimestres para se materializar efetivamente na economia real.

Dentro desse escopo, é importante levantar, também, as questões relativas ao cartão de crédito, utilizado por muitas famílias, por exemplo, para fazer compras básicas, como alimentação e remédios. A taxa de juros do cartão de crédito rotativo subiu 13,1 pontos percentuais, a 430,5% ao ano em março, segundo dados do Banco Central. O rotativo é a linha de crédito pré-aprovada no cartão e inclui também saques feitos na função crédito do meio de pagamento.

O cenário futuro só não se mostra pior por conta da concessão de incentivos do governo federal direcionados às classes de menor poder aquisitivo, como a valorização real do salário-mínimo e a correção da faixa de isenção do Imposto de Renda. Os próximos meses, no entanto, serão de uma conjuntura desafiadora para as famílias. Assim, a relação do consumidor com o parcelamento deve ser pautada com base na organização financeira, para que não se torne mais uma dívida.